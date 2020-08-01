تفاصيل حبس سائق "توك توك" وشقيقه أصابا شاب بـ ١١٩ غرزة في الدقهلية

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أمرت نيابة منية النصر،في محافظة الدقهلية، بحبس سائق توك توك وشقيقه تعديا بالضرب علي اخر وأحدثوا إصابته ب ١١٩ غرزة في أماكن متفرقة بجسده، ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات بسبب البلطجة.





تلقي الواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بإصابة الشاب محمد جميل السيد حسن 29 سنة سائق توكتوك ويعول والديه وأشقائه الفتيات علي يد شاب وشقيقه لخلافات بينهم.



انتقل العميد طارق الشحات، مأمور مركز شرطة منية النصر، وتبين استقبال مستشفي منية النصر محمد جميل السيد حسن، 29 سنة، سائق توك توك، ومقيم قرية ميت الخولي مؤمن دائرة المركز، به إصابات متفرقة وخطيرة وجرى تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج.



وتمكن الرائد احمد عوض رئيس مباحث المركز ومعاونه

النقيب عمر النجار إلى مكان الواقعة، وبسؤال المصاب اتهم كل من “نبيل ا. ح.”، 29 سنة، سائق توك توك، وشقيقه إبراهيم 32 سنة، نجار، وعدد من زملائهم بالترصد له

والاعتداء عليه.



وأكد المجني عليه، أنه أثناء عمله على “التوك توك” تلقى اتصالا من المتهم يتوعده بالانتقام، وبعد انتهاء العمل، وأثناء سيره في الشارع وعلى كوبرى منية النصر بالقرب من فيلا الوزير فوجئ بشخص يضربه من الخلف بـ” شومة” فسقط

على الأرض، وانقض عليه مجموعة من الأشخاص بالضرب بالأسلحة البيضاء، حتى فقد الوعي، وتلقي العلاج الازم ل١١٩ غرزة جراحية، بعضها كان خطيرا.



وتمكنت مباحث منية النصر، من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.



وامرت نيابة منية النصر بحبس المتهمان ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات بتهمة البلطجة وأخلت سبيل المجني عليه.





وعلي صعيد اخر تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم، من ضبط 5 بعد إلقائهم لطفل حديث الولادة أسفل كوبرى ميت غمر العلوى بقصد التخلص منه وقتله.



و تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان نائب مدير أمن الدقهلية يفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بإلقاء طل حديث الولادة أسفل كوبرى ميت غمر العلوى.



وإنتقل ضباط مباحث قسم شرطة ميت غمر لمكان البلاغ وتم ضبط سارة م ا27 سنة ربة منزل، لمياء م ا 24 سنة ربة منزل، حورية ا ر 46 ربة منزل، ‘نتصار ع ر 45 سنة ربة منزل، نصر ج ن 21 سائق توك توك وجميعه مقيم طحا المرج مركز ديرب نجم الشرقية.