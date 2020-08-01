7 معلومات عن محطة براكة النووية التى هنأ الرئيس" السيسي" الأمارات على إنشائها

السبت 01/أغسطس/2020 - 04:57 م
محطة براكة
محطة براكة
محمد عصام

دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم دولة الإمارات من خلال تدوينه له عبر موقع تويتر توجها نحو استخدام السلمي للطاقة النووية في توليد الكهرباء، حيث قام  بتقديم التهنئة لقيادات دولة الإمارات بعد تشغيل أو وحدات محطتها النووية.


وأعلنت دولة الأمارات ، أنها بدأت تشغيل أو وحدة في أولي محطتها للطاقة النووية براكة.


 ويستعرض التقرير التالي أهم المعلومات عن محطة براكة  النووية في دولة الإمارات:

 

1- تقع في  مدينة  الظفرة في أبو ظبي، وتعد أول محطة نووية في الأمارات.

 

2- من المتوقع أن تلبي بنسبة 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء.

 

3- ستبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة براكة نحو 5600 ميجاواط كهرباء من خلال أربع مفاعلات نووية.


4- ستوفر المحطة العديد من الوظائف للشباب دولة الإمارات كما أنها ستساعد في تأهيل 500 طالب إماراتي للالتحاق ببرنامج رواد الطاقة.

 

5- كان من المستهدف تشغيل المحطة في 2017 إلا أنه تم تأجيل عملية التشغيل عدد مرات.

 

6- قامت شركة كيبكو اليابانية بإجراء عمليات  بناء المحطة، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي قيمة عقود تشغيل المشروع نحو 4.8 مليار دولار

 

7- تتولي شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية تشغيل وصيانة محطة براكة.

 


 

 

 

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