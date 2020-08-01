في ثاني أيام العيد . حدائق ومتنزهات كفر الشيخ خالية من المواطنين (صور)

السبت 01/أغسطس/2020 - 04:54 م
حدائق كفر الشيخ
حدائق كفر الشيخ
عمرو الشامي
خلت الحدائق والمتنزهات من المواطنين، في اليوم الثاني من أيام الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتواجد الأمني، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

ففي مدينة كفر الشيخ، خلت حديقة صنعاء، وحديقة الحيوانات من المواطنين، وأغلقت أبوابها، في ظل تواجد أمني، كما خلت حدائق الخالدين وميدان النصر، وحديقة أحمد زويل، تنفيذًا لقرار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بغلق كافة الحدائق والمنتزهات العامة، من أجل مواجهة انتشار فيروس "كورونا المستجد".

كما خلت حدائق الاسرة والطفولة والعائلات بدسوق وفوه، ووشواطئ نهر النيل بمطوبس، كما خلت حدائق ادفينا من المواطنين، واغلقت مراكز الشباب والملاعب والمتنزهات العامة وكافة جميع الحدائق، وتوقفت الرحلات النيلية.


وأهاب محافظ كفرالشيخ، بالمواطنين ضرورة الالتزام والتطبيق الحاسم لجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع أية تجمعات خلال فترة الاحتفال بأيام عيد الأضحى المبارك، حفاظًا على سلامتهم والإحتفال بهذه المناسبة مع اسرهم في المنازل.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على الغلق الكامل لحديقة صنعاء بالمدينة، كذا استمرار الغلق لكافة الحدائق العامة أو المتنزهات أو الشواطئ، بالإضافة إلي الأماكن التى قد تشهد تجمعات، طبقًا لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن، مشيدًا بوعي أبناء المحافظة.

كما أكد محافظ كفرالشيخ، على التنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية، بقيادة اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، ‫بانتشار وتواجد رجال الشرطة ودوريات أمنية بجميع الأماكن العامة والميادين، والشوارع والطرق الرئيسية والفرعية ومداخل ومخارج المحافظة، ‬لتحقيق الانضباط، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، انه لن يسمح بتواجد المواطنين في الحدائق والمتنزهات، ولا على ضفاف نهر النيل، للقيام برحلات نيلية، مشيرًا إلى أنه تم غمر الحدائق العامة بالمياه العكرة غير المخصصة للشرب لمنع التجمعات، بالإضافة إلى تكثيف التواجد الأمني فى الشوارع لتوعية المواطنين بخطر التجمعات من انتشار فيروس كورونا، مطالبًا المواطنين الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بين أسرهم، حفاظًا على صحتهم.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من عمليات التعقييم والتطهير، كإجراء إحترازي لمواجهة إنتشار فيروس كورونا
في ثاني أيام العيد . حدائق ومتنزهات كفر الشيخ خالية من المواطنين (صور)
في ثاني أيام العيد . حدائق ومتنزهات كفر الشيخ خالية من المواطنين (صور)
في ثاني أيام العيد . حدائق ومتنزهات كفر الشيخ خالية من المواطنين (صور)
في ثاني أيام العيد . حدائق ومتنزهات كفر الشيخ خالية من المواطنين (صور)
في ثاني أيام العيد . حدائق ومتنزهات كفر الشيخ خالية من المواطنين (صور)
في ثاني أيام العيد . حدائق ومتنزهات كفر الشيخ خالية من المواطنين (صور)
في ثاني أيام العيد . حدائق ومتنزهات كفر الشيخ خالية من المواطنين (صور)
في ثاني أيام العيد . حدائق ومتنزهات كفر الشيخ خالية من المواطنين (صور)

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