إيمان سلامة تتألق في سيشن جديد بعدسة شريف البوهى (صور)









خضعت الفنانة إيمان سلامة، لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور شريف البوهى، وذلك احتفالاً بعيد الأضحى المبارك.





وظهرت إيمان سلامة، في جلسة التصوير بإطلالة كاجوال رقيقة؛ وذلك بعد أيام قليلة من تصدرها ترندات مواقع التواصل الاجتماعي لتشبيهها بالسندريلا سعاد حسني.





إيمان سلامة، شاركت مؤخرًا فى بطولة مسلسل "البيت الكبير3،" أمام كل من أحمد بدير، ولوسى، وسوسن بدر، مجدى كامل، وريم بوشناق، وحجاج عبد العظيم، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، وريم هلال، وأحمد صيام، وياسمين سمير، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز وإيمان أيوب.



