'بسبب ابنتها'.. ريهام حجاج تحتل صدارة جوجل

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تصدرت الفنانة ريهام حجاج مؤشرات البحث والتريند الأول عبر موقع البحث الشهير "جوجل".



وذلك بعد قيامها بنشر صورة لابنتها ولأول مرة تظهرها الى جمهورها، وتوالت عليها العديد من التعليقات حيث علق أحد المتابعين قائلاً: "قمر ماشاء الله طلعالك".



يذكر أن آخر أعمال ريهام حجاج مشاركتها في مسلسل "لما كنا صغيرين"، حيث أشاد النقاد بمستواها الفني خلال العمل الدرامي، الذي دخل منافسة شرسة مع العديد من الأعمال التي قدمت خلال رمضان 2020 وشهدت منافسة كبيرة بين العديد من النجوم.



وكان المسلسل من إخراج محمد علي، وتأليف أيمن سلامة وبطولة خالد النبوي، ومحمود حميدة وكريم ‏قاسم، ‏ريهام ‏حجاج ‏ونسرين ‏أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل‎.‎‏