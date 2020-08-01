نتفليكس تعلن عن بدء تصوير الجزء الخامس من مسلسل "البروفيسور"

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:15 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

أعلنت نتفليكس اليوم، الشركة الرّائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي، عن إنتاج الجزء الخامس من مسلسل "البروفيسور"، والذي سيشهد نهاية عملية السطو المسلح التي طال انتظارها. المسلسل من إبداع أليكس بينا وإنتاج شركة Vancouver Media لصالح نتفليكس. يتكون الجزء الخامس من ١٠ حلقات، ويبدأ تصويره في الثالث من أغسطس. وسيشهد الجزء الخامس انضمام نجمان جديدان إلى طاقم العمل وهما ميغيل أنخيل سيلفستر (شارك في أعمال مثل  Sky Rojo, Sense 8)،وباتريك كيريادو (المرشح لجائزة جويا عن أعمال La gran familia española, Vivir sin permiso).

 

وصرح مبتكر ومنتج المسلسل أليكس بينا :" لقد قضينا عاماً كاملاً نفكر في كيفية إنهاء عملية السطو و ووضع البروفيسور للمحاكمة وكيفية وضع الأحداث الغير قابلة للتغيير لبعض الشخصيات في المسلسل. وتوصلنا لأهمية وجود جزء خامس لمسلسل "البروفيسور" حيث تصل الحرب الى قمة التشويق والإثارة من خلال الموسم الخامس."

 

المسلسل من بطولة أورسولا كوربيرو (طوكيو)، ألفارو مورتي (البروفيسور)، لإيتزيار إيتونو (لشبونة)، بيدرو ألونسو (برلين)، ميغيل هيران (ريو)، خايمي لورينتي (دينفر)، إستر أسيبو (ستوكهولم)، إنريكي أرسي (أرتورو)، داركو بيريتش (هيلسنكي)، هوفيك كيوتشكيريان (بوغوتا)، لوكا بيروس (مارسيليا)، بيلين كويستا (مانيلا)، فيرناندو كايو (كولونيل تامايو)، رودريجو دي لا سيرنا (باليرمو)، نجوى نيمري (المفتشة سييرا)، خوسيه مانويل بوجا (جانديا)، وغيرهم الكثيرين.

 

يتولى خيسوس كولمينار الإنتاج التنفيذي، بينما يقوم أليكس بينا بدور المنتج المنفذ والمسئول عن المسلسل. تعود كريستينا لوبيز فيراز كمديرة إنتاج منتج منفذ. يرأس ورشة الكتابة خافيير جوميز سانتاندير، وميغيل أموديو مديراً للتصوير، ويشاركان أيضاً في تنفيذ الإنتاج بالتعاون مع إستير مارتينيز لوباتو.

 

يقوم بإخراج الجزء الخامس من مسلسل "البروفيسور" كل من خيسوس كولمينار، أليكس رودريجو، كولدو سيرا.

أخبار تهمك

فندق فيرمونت يعلق على الجريمة البشعة التي هزت عرش "السوشيال ميديا"

منذ أقل من نصف ساعة

ريال مدريد في مأزق كبير بسبب مبابي

منذ حوالي 5 ساعات

ملامح تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع نجم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ يوم

فايلر يصدم نجم الأهلي ويطلب رحيله

منذ ساعتين و 28 دقيقة

مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت

منذ أقل من ساعتين

صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك والرجاء

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن عدوى الإصابة بفيروس كورونا

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 14 ساعة

عروض الاحتراف تهدد بقاء رمضان صبحي مع الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

بسبب كورونا.. الكويت: حظر الطيران التجارى مع 31 دولة

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد إنبي في الدوري المصري

منذ أقل من نصف ساعة

ملامح تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين

الخطيب يتسبب في فشل صفقة موليكا.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

ملامح تشكيل برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:57 م

مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

03:06 ص

بسبب كورونا.. الكويت: حظر الطيران التجارى مع 31 دولة

01:48 م

مفاجأة جديدة بشأن عدوى الإصابة بفيروس كورونا

04:08 م

ملامح تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

03:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا