نتفليكس تعلن عن بدء تصوير الجزء الخامس من مسلسل "البروفيسور"

أعلنت نتفليكس اليوم، الشركة الرّائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي، عن إنتاج الجزء الخامس من مسلسل "البروفيسور"، والذي سيشهد نهاية عملية السطو المسلح التي طال انتظارها. المسلسل من إبداع أليكس بينا وإنتاج شركة Vancouver Media لصالح نتفليكس. يتكون الجزء الخامس من ١٠ حلقات، ويبدأ تصويره في الثالث من أغسطس. وسيشهد الجزء الخامس انضمام نجمان جديدان إلى طاقم العمل وهما ميغيل أنخيل سيلفستر (شارك في أعمال مثل Sky Rojo, Sense 8)،وباتريك كيريادو (المرشح لجائزة جويا عن أعمال La gran familia española, Vivir sin permiso).

وصرح مبتكر ومنتج المسلسل أليكس بينا :" لقد قضينا عاماً كاملاً نفكر في كيفية إنهاء عملية السطو و ووضع البروفيسور للمحاكمة وكيفية وضع الأحداث الغير قابلة للتغيير لبعض الشخصيات في المسلسل. وتوصلنا لأهمية وجود جزء خامس لمسلسل "البروفيسور" حيث تصل الحرب الى قمة التشويق والإثارة من خلال الموسم الخامس."

المسلسل من بطولة أورسولا كوربيرو (طوكيو)، ألفارو مورتي (البروفيسور)، لإيتزيار إيتونو (لشبونة)، بيدرو ألونسو (برلين)، ميغيل هيران (ريو)، خايمي لورينتي (دينفر)، إستر أسيبو (ستوكهولم)، إنريكي أرسي (أرتورو)، داركو بيريتش (هيلسنكي)، هوفيك كيوتشكيريان (بوغوتا)، لوكا بيروس (مارسيليا)، بيلين كويستا (مانيلا)، فيرناندو كايو (كولونيل تامايو)، رودريجو دي لا سيرنا (باليرمو)، نجوى نيمري (المفتشة سييرا)، خوسيه مانويل بوجا (جانديا)، وغيرهم الكثيرين.

يتولى خيسوس كولمينار الإنتاج التنفيذي، بينما يقوم أليكس بينا بدور المنتج المنفذ والمسئول عن المسلسل. تعود كريستينا لوبيز فيراز كمديرة إنتاج منتج منفذ. يرأس ورشة الكتابة خافيير جوميز سانتاندير، وميغيل أموديو مديراً للتصوير، ويشاركان أيضاً في تنفيذ الإنتاج بالتعاون مع إستير مارتينيز لوباتو.

يقوم بإخراج الجزء الخامس من مسلسل "البروفيسور" كل من خيسوس كولمينار، أليكس رودريجو، كولدو سيرا.