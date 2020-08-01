لإحتوائه على ديدان وحشرات.. ضبط 4 طن مخلل "فاسد" في كفر الشيخ (صور)

السبت 01/أغسطس/2020 - 04:45 م
مخلل فاسد
مخلل فاسد
عمرو الشامي
قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه قد تم تشديد الرقابة علي المنشآت الغذائية وضبط الأسواق منعا لتسرب أي مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأضافت سلام، في بيان، أن مكتب مراقبة الأغذية بإدارة فوه الصحية قد تمكن من ظبط عدد 20 برميل مخللات زنة 4 طن تقريبا لإحتوائهم علي ديدان وحشرات وعفن ظاهر،
وتم عمل مذكرة توصية بالغلق لمجلس المدينة والوحدة المحلية لاستصدار قرار بغلق المنشأة، وتم التحفظ علي الكميات بإقرار تحفظ وتم سحب عينات وإرسالها للمعامل وسيتم استكمال باقي الإجراءات القانونية حيال المضبوطات.

وأشارت الدكتورة سوسن سلام، إلى أن حملات إدارة مراقبة الأغذية ستستمر خلال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى وغرفة الأزمات والعمليات بالمحافظة في إطار حرص الدولة على أمن وسلامة المواطنين.

فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 1402 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 39638 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 321 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 94078 حالة من ضمنهم 39638 حالات تم شفاؤها، و4805 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
لإحتوائه على ديدان وحشرات.. ضبط 4 طن مخلل "فاسد" في كفر الشيخ (صور)
لإحتوائه على ديدان وحشرات.. ضبط 4 طن مخلل "فاسد" في كفر الشيخ (صور)
لإحتوائه على ديدان وحشرات.. ضبط 4 طن مخلل "فاسد" في كفر الشيخ (صور)
لإحتوائه على ديدان وحشرات.. ضبط 4 طن مخلل "فاسد" في كفر الشيخ (صور)
لإحتوائه على ديدان وحشرات.. ضبط 4 طن مخلل "فاسد" في كفر الشيخ (صور)
لإحتوائه على ديدان وحشرات.. ضبط 4 طن مخلل "فاسد" في كفر الشيخ (صور)
لإحتوائه على ديدان وحشرات.. ضبط 4 طن مخلل "فاسد" في كفر الشيخ (صور)
لإحتوائه على ديدان وحشرات.. ضبط 4 طن مخلل "فاسد" في كفر الشيخ (صور)

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