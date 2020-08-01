مفاجأة جديدة بشأن عدوى الإصابة بفيروس كورونا

السبت 01/أغسطس/2020 - 04:08 م
بوابة الفجر
أكد عدد من الخبراء أن  المصابين بفيروس كورونا "أكثر عدوى حتى اليوم الخامس من الإصابة".

وبحسب الخبراء فإن مرضى "كوفيد-19" لا يشكلون خطرا على الآخرين بعد اليوم التاسع من الإصابة، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وتوصل الخبراء في جامعة جلاسكو إلى أن المصابين بالفيروس التاجي قد لا يتمكنون من نقل الفيروس بعد 9 أيام.

وأوضحوا أن المصابين بفيروس "كوفيد-19" الجديد قد لا ينشرون العدوى بعد 9 أيام.

وتظهر البيانات التي جمعها باحثون بريطانيون من 79 دراسة أنه حتى عندما يكون الفيروس قابلا للكشف في الحلق والأنف والبراز، فإن جزيء الفيروس المعدي لا ينتشر بعد تسعة أيام من بدء الأعراض.

ويقول التقرير إن المادة الوراثية للفيروس، الحمض النووي الريبوزي الفيروسي، موجودة في مسحات الحلق بمتوسط 17 يوما إلى 83 يوما من بداية الأعراض. ولكن الحمض النووي الريبوزي نفسه غير معد.

ولفت الخبراء إلى أن هذه "المواد الوراثية غير القابلة للحياة" بسبب حساسيتها. وأضافوا أن محاولات استزراع الفيروس بعد تسعة أيام باءت بالفشل.

وعلى الرغم من أن سفك SARS-CoV-2 في الجهاز التنفسي والبراز يمكن إطالته، فإن مدة الفيروس القابلة للحياة قصيرة نسبيا. وبالتالي، لا يمكن استخدام الكشف عن الحمض النووي الريبوزي الفيروسي لاستنتاج العدوى.

ويقول العلماء إن فهم الديناميات الفيروسية، ومدة سفك الحمض النووي الريبوزي الفيروسي، وعزل الفيروس القابل للتطبيق ضرورية لفهم انتقال المرض، وتحديد مدة العدوى، وإبلاغ فعالية تدابير المكافحة.

وحلل أنطونيو هو، مؤلف الدراسة الرئيسي، وزملاؤه، 79 دراسة تتعلق بـ"كوفيد-19" و11 دراسة حول متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وركزوا على سفك الفيروس (عندما تهرب تلك الجسيمات الفيروسية إلى البيئة، يُدعى ذلك سفك الفيروس).

وبالنسبة لـ"كوفيد-19"، كان متوسط مدة سفك الحمض النووي الريبوزي الفيروسي 17 يوما. هذا في حين كانت عدوى الجهاز التنفسي السفلي (LRT) ما بين 14.6 يوما إلى 17.2 يوما، عندما تم العثور عليها في عينة البراز، و16.6 يوما عندما عثر عليها في الأمصال.

وذكروا أن الحد الأقصى لفترات السفك كانت 83 و59 و35 و60 يوما على التوالي.

ونوه الفريق بأن العدوى تكون شديدة من بداية الأعراض حتى اليوم الخامس، وهذا يشير إلى أن العديد من الأشخاص في الوقت الذي يخضعون فيه للاختبار قد تجاوزوا بالفعل فترة العدوى لديهم.

وأوضح الفريق أنه وفقا لهذه النتائج، يجب على الناس أن يعزلوا أنفسهم بمجرد أن تبدأ الأعراض في الظهور، مهما كانت خفيفة.

وتأتي الدراسة في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة المملكة المتحدة أن عزلة الأشخاص الذين يعانون من الأعراض ستزداد من سبعة إلى عشرة أيام.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا علاج كورونا

أخبار تهمك

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ يوم

ملامح تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 9 دقيقة

مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت

منذ أقل من نصف ساعة

ليس عمار حمدي.. نجم الأهلي مطلوب في الاتحاد السكندري

منذ ساعة و 19 دقيقة

صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك والرجاء

منذ حوالي 8 ساعات

الخطيب يتسبب في فشل صفقة موليكا.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

نجمي الأهلي يرفضان عرض وادي دجلة

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد في مأزق كبير بسبب مبابي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 13 ساعة

السيسي يهنئ دولة الإمارات على بدء تشغيل محطة "براكة" للطاقة النووية

منذ ساعتين و 38 دقيقة

فايلر يصدم نجم الأهلي ويطلب رحيله

منذ ساعة و 11 دقيقة

محمد صلاح مازال بالرقم 11 بقميص ليفربول الجديد

منذ 37 دقيقة

بسبب كورونا.. الكويت: حظر الطيران التجارى مع 31 دولة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع نجم برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

ملامح تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعة الا ربع

ملامح تشكيل برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية تطالب الصين بأن تكون أكثر وضوحا حول كورونا

اعراض كورونا الاولية | طرق العلاج وبهذه الطريقة تحمي نفسك منه

لماذا تظهر أعراض كورونا على مصابين وتختفي عند آخرين؟

كلمة السر "عاصفة السيتوكين".. تعرف على كيفية تطور أعراض كورونا من بسيطة إلى حادة

اعتمدته اليابان.. تفاصيل مهمة عن عقار جديد لعلاج فيروس الكورونا

هل متعافي كورونا ينقلون العدوى؟؟ دراسات حديثة تكشف عن الإجابة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:57 م

مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

03:06 ص

بسبب كورونا.. الكويت: حظر الطيران التجارى مع 31 دولة

01:48 م

ملامح تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

03:11 م

ملامح تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

03:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا