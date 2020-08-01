كوكاكولا ينفي بيع فريق كرة القدم وينتظر قرار الجمعية العمومية

السبت 01/أغسطس/2020 - 03:57 م
بوابة الفجر
نورهان فضل
نفي مجلس ادارة نادى كوكاكولا برئاسة المهندس مجدى اسماعيل بيع النادى لقطاع الناشئين لأحد الشركات مؤكدا ان ما يتم تداوله غير صحيح .

وأشار المجلس انه بالفعل هناك عروض لأكثر من جهه لشراء قطاع الكرة بكوكاكولا وأن ذلك سيتم مناقشته خلال الجمعية العمومية والتى ستقام الشهر المقبل ومن المفترض ان تفوض الجمعية العمومية مجلس الادارة في اتخاذ القرار الأفضل لزيادة الإستثمارات داخل النادى .

ويهيب مجلس الادارة على الجميع بضرورة توخي الحذر من الأخبار المغلوطه حول هذا الموضوع مؤكدا انه في حالة اتخاذ اى قرار سيتم إعلانه من جهه مجلس الادارة .

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