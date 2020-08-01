بعد تعافي آخر 3 مصابين بكورونا.. إغلاق قسم العزل بإحدى مستشفيات أسيوط

أعلن الدكتور محمد جمال، مدير مستشفى الإيمان العام بأسيوط، عن إغلاق قسم العزل المخصص لعلاج وعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، قب خروج وتعافي آخر 3 حالات.

وأوضح أن ذلك بعد أن أثبتت العينات والمسحات سلبيتهم لفيروس كورونا المستجد وتعافيهم التام.

ووجه مدير المستشفى، الشكر للأطباء المشاركين والمشرفين على العزل، وأطباء التخدير والعنايه المركزة وكل الأطقم المساعدة، حيث أثبتوا بجدارة أنهم أبطال هذه الفترة.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الجمعة عن خروج 1402 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 39638 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 321 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 94078 حالة من ضمنهم 39638 حالات تم شفاؤها، و4805 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.