مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع نجم برشلونة

يرغب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في التعاقد مع سيرجي روبيرتو ظهير أيمن برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، يرغب في ضم سيرجي روبيرتو، ظهير برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي.









وتابعت الصحيفة، أنه كان هناك اهتمام من مانشستر سيتي بضم روبيرتو في وقت سابق من الموسم، إلا أن كل شئ توقف بسبب تفشي فيروس كورونا.









وأفادت الصحيفة، أن هناك مفاوضات بين مانشستر سيتي وبرشلونة على عقد صفقة تبادلية، يتم من خلالها انتقال سميدو إلى السيتيزن مقابل الاستغناء عن جواو كانسيلو.









وأشارت الصحيفة، أن مانشستر سيتي يفضل ضم روبيرتو عن سميدو، لأن سيرجي يلعب في أكثر من مركز.









وأتمت الصحيفة، أن مانشستر سيتي على استعداد لمنح برشلونة سعرًا مرتفعًا لحسم صفقة روبيرتو، خلال الصيف.



