مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع نجم برشلونة

السبت 01/أغسطس/2020 - 03:54 م
جوارديولا
جوارديولا
محمد الدمتناوي
يرغب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في التعاقد مع سيرجي روبيرتو ظهير أيمن برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، يرغب في ضم سيرجي روبيرتو، ظهير برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي.


وتابعت الصحيفة، أنه كان هناك اهتمام من مانشستر سيتي بضم روبيرتو في وقت سابق من الموسم، إلا أن كل شئ توقف بسبب تفشي فيروس كورونا.


وأفادت الصحيفة، أن هناك مفاوضات بين مانشستر سيتي وبرشلونة على عقد صفقة تبادلية، يتم من خلالها انتقال سميدو إلى السيتيزن مقابل الاستغناء عن جواو كانسيلو.


وأشارت الصحيفة، أن مانشستر سيتي يفضل ضم روبيرتو عن سميدو، لأن سيرجي يلعب في أكثر من مركز.


وأتمت الصحيفة، أن مانشستر سيتي على استعداد لمنح برشلونة سعرًا مرتفعًا لحسم صفقة روبيرتو، خلال الصيف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع نجم برشلونة

أخبار تهمك

في أول أيام العيد.. الصحة تسجل 321 حالة إيجابية لفيروس كورونا.. و31 وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

محمد صلاح مازال بالرقم 11 بقميص ليفربول الجديد

منذ أقل من نصف ساعة

ملامح تشكيل برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

ملامح تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

الخطيب يتسبب في فشل صفقة موليكا.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

بسبب كورونا.. الكويت: حظر الطيران التجارى مع 31 دولة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

ليس عمار حمدي.. نجم الأهلي مطلوب في الاتحاد السكندري

منذ ساعة و 6 دقيقة

ريال مدريد في مأزق كبير بسبب مبابي

منذ حوالي 4 ساعات

مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت

منذ 10 دقائق

ملامح تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

منذ 33 دقيقة

فايلر يصدم نجم الأهلي ويطلب رحيله

منذ ساعة

صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك والرجاء

منذ حوالي 8 ساعات

السيسي يهنئ دولة الإمارات على بدء تشغيل محطة "براكة" للطاقة النووية

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 13 ساعة

نجمي الأهلي يرفضان عرض وادي دجلة

منذ حوالي 5 ساعات

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ يوم

موضوعات متعلقة

برشلونة يقترب بقوة من حسم صفقة جديدة

برشلونة يحدد نجم مانشستر سيتي بديلا لسيميدو

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

جوارديولا يُعرقل انتقال نجم برشلونة إلى مانشستر سيتي

مانشستر سيتي يقترب من التعاقد مع نجم برشلونة

جوارديولا يريد خطف نجم برشلونة إلى مانشستر سيتي.. واللاعب يرد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:57 م

مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

03:06 ص

بسبب كورونا.. الكويت: حظر الطيران التجارى مع 31 دولة

01:48 م

ملامح تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

03:11 م

ملامح تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

03:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا