باهر المحمدي يكشف عن موعد عودته للتدريبات ويوضح موقفه من الرحيل عن الدراويش

السبت 01/أغسطس/2020 - 03:51 م
باهر المحمدي
باهر المحمدي
محمد الدمتناوي
كشف باهر المحمدي لاعب النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر، أن عودته للتدريبات الجماعية ستكون عقب انتهاء أجازة عيد الأضحى.


وتحدث باهر المحمدي في تصريحات خاصة لموقع ناديه الرسمي، قائلا:" أخوض في الوقت الحالي برنامجاً تأهيلياً مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك بعد عودته من الخارج، عقب موافقة إبراهيم عثمان رئيس النادي، على سفره لألمانيا من أجل الاطمئنان على إصابته".


وتابع:" جميع لاعبي الفريق، لديهم الإصرار والتركيز للحصول على البطولة العربية، وتقديم موسم كروي كبير يُحسن من مركز الفريق بالدوري الممتاز".


وأضاف:" الإسماعيلي بيتي ولن أرحل إلا للاحتراف الخارجي فقط، ولم أتوقع لأي نادي داخل مصر، وتلك الشائعات تريد الوقيعه بيني وبين الجماهير، التي صنعت اسمي وصاحبت الفضل عليه".


وأتم:" أشعر بالتقدير والدعم داخل الدراويش، ولا يمكن أن أرفض طلب مجلس الإدارة ببقائي، واعتبر ذلك تقديرًا لمكانتي وأهميتي في الفريق، ولن أرحل عن الإسماعيلى إلا عبر الباب الكبير وبالطرق الشرعية".

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