اقتصاد منطقة اليورو يسجل أكبر انكماش على الإطلاق

السبت 01/أغسطس/2020 - 03:54 م
بوابة الفجر
كشفت بيانات أولية اليوم أن اقتصاد منطقة اليورو سجل أكبر انكماش على الإطلاق في الربع الثاني، بينما ارتفع التضخم في التكتل على نحو غير متوقع في يوليو، وفقا لـ"رويترز".


وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات في تقديرات مبدئية إنه في الأشهر من أبريل إلى يونيو، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في منطقة العملة الموحدة التي تضم 19 دولة 12.1 في المائة مقارنة مع الربع السابق.


ويتزامن أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ بدأت السلسلة الزمنية في 1995 مع إجراءات العزل العام التي فُرضت لاحتواء جائحة كوفيد-19 والتي بدأ تخفيفها في الكثير من دول منطقة اليورو اعتبارا من مايو فقط.
والانكماش يزيد قليلا عن توقعات السوق بتراجع 12.1 في المائة، ويأتي بعد هبوط الناتج المحلي 3.6 في المائة في الربع الأول من العام.


وواصل التضخم اتجاهه الصعودي، متحديا توقعات بالتباطؤ، مما يدعم توقعات البنك المركزي الأوروبي بأنه ربما يجري تجنب تسجيل قراءات سلبية للتضخم.


وقال يوروستات إن أسعار المستهلكين في التكتل ارتفعت 0.4 في المائة على أساس سنوي في يوليو من 0.3 في المائة في يونيو و0.1 في المائة في مايو.


كما تسارعت ضغوط الأسعار الأساسية. وتظهر البيانات المبدئية ليوروستات أنه باستثناء أسعار الأغذية والطاقة المتقلبة، وهو مقياس رئيسي يتابعه البنك المركزي الأوروبي، ارتفع التضخم 1.3 في المائة من 1.1 في المائة في يونيو.


وقفز مؤشر أضيق نطاقا إلى 1.2 في المائة من 0.8 في المائة في يونيو.


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