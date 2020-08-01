محمد صلاح مازال بالرقم 11 بقميص ليفربول الجديد

حافظ الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على رقم الذي يظهر به دائمًا مع الريدز، خلال المواسم الماضية والموسم المقبل.









وكشف ليفربول اليوم السبت، عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن قميصه الجديد الذي سيخوض به المنافسات المحلية والأوروبية بالموسم المقبل 2021/2020.









ونشر ليفربول قائمة بصور اللاعبين مع القميص الجديد مصحوب بمعلومات عن هوية كل لاعب ورقم قميصه في الموسم المقبل.









وظهر محمد صلاح بالرقم 11، تأكيدًا أنه سيحافظ عليه في الموسم المقبل، ناشرًا بعض من هويته مثل تاريخ ميلاد ومحل الميلاد في بسيون.









وتوج ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المنصرم، بعد غياب دام لأكثر من 30 عامًا.