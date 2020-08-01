ملامح تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

يستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد ضمن مباريات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا فى السابع من أغسطس المقبل، على ملعب الأتحاد.









وكان لقاء الذهاب قد انتهي بفوز السيتي بهدفين لهدف على ملعب سانتياجو بيرنابيو فى مدريد قبل التوقف بسبب فيروس كورونا.









ملامح تشكيل مانشستر سيتي ضد ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا:-





حراسة المرمى : إيديرسون مورايس .





خط الدفاع : ووكر ، أوتامندي ، لابورتي ، ميندي .





خط الوسط : رياض محرز، جوندوجان ، رودريجو ،كيفين دى بروين .





خط الهجوم : رحيم ستيرلينج، جابرييل خيسوس.