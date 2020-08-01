الأنصاري: استرداد 2558 فداناً و34 ألف متر من أملاك الدولة لم يتم توفيق أوضاعها بالفيوم

السبت 01/أغسطس/2020 - 03:24 م
بوابة الفجر
ريهام على
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم السبت، أنه تم إزالة 342 حالةٍ تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز المحافظة، في إطار الموجة الـ16 لإزالة التعديات، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام.

وأوضح الأنصاري، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الشرطة، قد تمكنت من إزالة 179حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 2557 فدانًا و23 قيراطًا و17 سهمًا، بالإضافة إلى 163حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 34562 مترًا من أراضى أملاك الدولة، حتى الآن، شملت إزالة 30 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 123 فدان و23 قيراطًا و21سهمًا من أراضي أملاك الدولة بمركز الفيوم، و30 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 891 مترًا بقرى المركز.

وكشف محافظ الفيوم، عن إزالة 30 حالة تعدٍ بالزراعة بمركز إطسا على مساحة 1623 فدان و22 قيراطًا و92حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 28772 مترًا.

أما في مركز يوسف الصديق، فقد تم إزالة 44 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 39 فدانًا و4 قراريط و7 أسهم، و13 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 165 مترًا.

وأضاف المحافظ، أنه تم إزالة 28 حالة تعدٍ بالزراعة على أملاك الدولة بمركز طامية على مساحة 768 فدانًا و5 قراريط و6 أسهم، و11حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 4338 مترًا، أما فى مركز سنورس، فقد تم إزالة 17 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 396 مترًا، بينما في مركز أبشواي تم إزالة 47 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة فدانين و16 قيراطًا و7 أسهم من أراضي أملاك الدولة.

وأكد محافظ الفيوم، أن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة مستمرة حتى يتم إزالة جميع التعديات عليها بمختلف صورها بمراكز وقرى المحافظة، مشيرًا إلى التنسيق الكامل بين المحافظة ومديرية الأمن وكافة المديريات المعنية لمتابعة نتائج حملات الإزالة أولًا بأول، مشددًا على ضرورة متابعة ما تم إزالته لمنع حالات التعدي مرة أخرى، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
الأنصاري: استرداد 2558 فداناً و34 ألف متر من أملاك الدولة لم يتم توفيق أوضاعها بالفيوم
الأنصاري: استرداد 2558 فداناً و34 ألف متر من أملاك الدولة لم يتم توفيق أوضاعها بالفيوم
الأنصاري: استرداد 2558 فداناً و34 ألف متر من أملاك الدولة لم يتم توفيق أوضاعها بالفيوم
الأنصاري: استرداد 2558 فداناً و34 ألف متر من أملاك الدولة لم يتم توفيق أوضاعها بالفيوم
الأنصاري: استرداد 2558 فداناً و34 ألف متر من أملاك الدولة لم يتم توفيق أوضاعها بالفيوم
الأنصاري: استرداد 2558 فداناً و34 ألف متر من أملاك الدولة لم يتم توفيق أوضاعها بالفيوم
الأنصاري: استرداد 2558 فداناً و34 ألف متر من أملاك الدولة لم يتم توفيق أوضاعها بالفيوم
الأنصاري: استرداد 2558 فداناً و34 ألف متر من أملاك الدولة لم يتم توفيق أوضاعها بالفيوم
الأنصاري: استرداد 2558 فداناً و34 ألف متر من أملاك الدولة لم يتم توفيق أوضاعها بالفيوم
الأنصاري: استرداد 2558 فداناً و34 ألف متر من أملاك الدولة لم يتم توفيق أوضاعها بالفيوم
الأنصاري: استرداد 2558 فداناً و34 ألف متر من أملاك الدولة لم يتم توفيق أوضاعها بالفيوم
الأنصاري: استرداد 2558 فداناً و34 ألف متر من أملاك الدولة لم يتم توفيق أوضاعها بالفيوم
الأنصاري: استرداد 2558 فداناً و34 ألف متر من أملاك الدولة لم يتم توفيق أوضاعها بالفيوم
الأنصاري: استرداد 2558 فداناً و34 ألف متر من أملاك الدولة لم يتم توفيق أوضاعها بالفيوم
الأنصاري: استرداد 2558 فداناً و34 ألف متر من أملاك الدولة لم يتم توفيق أوضاعها بالفيوم
الأنصاري: استرداد 2558 فداناً و34 ألف متر من أملاك الدولة لم يتم توفيق أوضاعها بالفيوم
الأنصاري: استرداد 2558 فداناً و34 ألف متر من أملاك الدولة لم يتم توفيق أوضاعها بالفيوم
الأنصاري: استرداد 2558 فداناً و34 ألف متر من أملاك الدولة لم يتم توفيق أوضاعها بالفيوم
الأنصاري: استرداد 2558 فداناً و34 ألف متر من أملاك الدولة لم يتم توفيق أوضاعها بالفيوم
الأنصاري: استرداد 2558 فداناً و34 ألف متر من أملاك الدولة لم يتم توفيق أوضاعها بالفيوم

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