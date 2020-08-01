ليوبيل البمبى تعيد أمل رزق للمسرح بعد غياب ٨ سنوات
السبت 01/أغسطس/2020 - 03:18 م
أحمد رمضان متولي
تألقت النجمة أمل رزق فى العرض المسرحى "اليوبيل البمبى" والذى تم تصويره مؤخرا بالمبادرة التى أطلقتها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم "إضحك .. فكر .. إعرف" .
أعادت مسرحية "اليوبيل البمبى" النجمة أمل رزق بعد غياب دام ٨ سنوات عن المسرح وكان آخر عمل مسرحى شاركت به مسرحية رئيس جمهورية نفسه بطولة محمد رمضان .
تقدم أمل رزق خلال مسرحية اليوبيل البمبى التى تم تصويرها على المسرح القومى شخصية جديدة وكوميدية "لاكي ماكي" .
يشارك النجمة أمل رزق بطولة مسرحية اليوبيل البمبى الفنانون مفيد عاشور ويوسف إسماعيل وسامح بسيونى ولبنى ونس وهى من إخراج محمد عمر عن قصة للكاتب لأنطون تشيخوف .