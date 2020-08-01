ليوبيل البمبى تعيد أمل رزق للمسرح بعد غياب ٨ سنوات





تألقت النجمة أمل رزق فى العرض المسرحى "اليوبيل البمبى" والذى تم تصويره مؤخرا بالمبادرة التى أطلقتها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم "إضحك .. فكر .. إعرف" .









أعادت مسرحية "اليوبيل البمبى" النجمة أمل رزق بعد غياب دام ٨ سنوات عن المسرح وكان آخر عمل مسرحى شاركت به مسرحية رئيس جمهورية نفسه بطولة محمد رمضان .









تقدم أمل رزق خلال مسرحية اليوبيل البمبى التى تم تصويرها على المسرح القومى شخصية جديدة وكوميدية "لاكي ماكي" .







