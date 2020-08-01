ليوبيل البمبى تعيد أمل رزق للمسرح بعد غياب ٨ سنوات

السبت 01/أغسطس/2020 - 03:18 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

تألقت النجمة أمل رزق فى العرض المسرحى "اليوبيل البمبى" والذى تم تصويره مؤخرا بالمبادرة التى أطلقتها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم "إضحك .. فكر .. إعرف" .


أعادت مسرحية "اليوبيل البمبى" النجمة أمل رزق بعد غياب دام ٨ سنوات عن المسرح وكان آخر عمل مسرحى شاركت به مسرحية رئيس جمهورية نفسه بطولة محمد رمضان .


تقدم أمل رزق خلال  مسرحية اليوبيل البمبى التى تم تصويرها على المسرح القومى شخصية جديدة وكوميدية "لاكي ماكي" .


يشارك النجمة أمل رزق بطولة مسرحية اليوبيل البمبى الفنانون مفيد عاشور ويوسف إسماعيل وسامح بسيونى ولبنى ونس وهى من إخراج محمد عمر عن قصة للكاتب لأنطون تشيخوف .

أخبار تهمك

ملامح تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

منذ نصف ساعة

عاجل.. وفاة مذيعة التليفزيون المصري نشوى الطوبجي

منذ أقل من ساعة

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

منذ حوالي 22 ساعة

الخطيب يتسبب في فشل صفقة موليكا.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يصدم نجم الأهلي ويطلب رحيله

منذ أقل من ساعة

ليس عمار حمدي.. نجم الأهلي مطلوب في الاتحاد السكندري

منذ ساعة

صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك والرجاء

منذ حوالي 8 ساعات

نجمي الأهلي يرفضان عرض وادي دجلة

منذ حوالي 5 ساعات

ملامح تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 13 ساعة

في أول أيام العيد.. الصحة تسجل 321 حالة إيجابية لفيروس كورونا.. و31 وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

بسبب كورونا.. الكويت: حظر الطيران التجارى مع 31 دولة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ يوم

السيسي يهنئ دولة الإمارات على بدء تشغيل محطة "براكة" للطاقة النووية

منذ ساعتين و 23 دقيقة

ريال مدريد في مأزق كبير بسبب مبابي

منذ حوالي 4 ساعات

ملامح تشكيل برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:06 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

بسبب كورونا.. الكويت: حظر الطيران التجارى مع 31 دولة

01:48 م

ملامح تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

03:11 م

ملامح تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

03:34 م

فايلر يصدم نجم الأهلي ويطلب رحيله

03:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا