ضوان الأسمر يطلق "سمحيلي" مع بلاتينوم ريكوردز!

أطلق اليوم نجم The Voice بموسمه الخامس، المغربي رضوان الأسمر أول إصدار رسميّ له بعد مشاركته في البرنامج حيث كان منافساً شرساً ضمن فريق الديفا سميرة سعيد.





الأغنية الجديدة هي أول تعاون له مع شركة Platinum Records وهي بعنوان (سمحيلي) وقد أبصرت النور قبل ساعات عبر قناة الشركة الرسمية على الـYoutube، وهي من كلماته وألحانه، وتوزيع جان ماري رياشي.





نذكر أن لرضوان الأسمر أغنيات خاصة تخطت منها حاجز الـ ١٤ مليون مستمعاً عبر اليوتيوب، منها (ناكر لحسان) و(ما تفهم والو) وغيرها.





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