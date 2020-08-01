ضوان الأسمر يطلق "سمحيلي" مع بلاتينوم ريكوردز!

السبت 01/أغسطس/2020 - 03:16 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
أطلق اليوم نجم The Voice بموسمه الخامس، المغربي رضوان الأسمر أول إصدار رسميّ له بعد مشاركته في البرنامج حيث كان منافساً شرساً ضمن فريق الديفا سميرة سعيد.

الأغنية الجديدة هي أول تعاون له مع شركة Platinum Records وهي بعنوان (سمحيلي) وقد أبصرت النور قبل ساعات عبر قناة الشركة الرسمية على الـYoutube، وهي من كلماته وألحانه، وتوزيع جان ماري رياشي. 

نذكر أن لرضوان الأسمر أغنيات خاصة تخطت منها حاجز الـ ١٤ مليون مستمعاً عبر اليوتيوب، منها (ناكر لحسان) و(ما تفهم والو) وغيرها.

نذكر أنّ بلاتينوم ريكوردز هي شركة تابعة لمجموعة Mbc الرائدة، تقدم خدمات الموسيقى والترفيه وتساهم في نشرها من خلال إنتاج وإدارة مشاريع لعدد كبير من النجوم.

سمحيلي - رضوان الأسمر

أخبار تهمك

نجمي الأهلي يرفضان عرض وادي دجلة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 13 ساعة

ملامح تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

ليس عمار حمدي.. نجم الأهلي مطلوب في الاتحاد السكندري

منذ ساعة

الخطيب يتسبب في فشل صفقة موليكا.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

ملامح تشكيل برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد في مأزق كبير بسبب مبابي

منذ حوالي 4 ساعات

في أول أيام العيد.. الصحة تسجل 321 حالة إيجابية لفيروس كورونا.. و31 وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاة مذيعة التليفزيون المصري نشوى الطوبجي

منذ أقل من ساعة

صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك والرجاء

منذ حوالي 8 ساعات

السيسي يهنئ دولة الإمارات على بدء تشغيل محطة "براكة" للطاقة النووية

منذ ساعتين و 21 دقيقة

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ يوم

ملامح تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

منذ نصف ساعة

فايلر يصدم نجم الأهلي ويطلب رحيله

منذ أقل من ساعة

بسبب كورونا.. الكويت: حظر الطيران التجارى مع 31 دولة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:06 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

بسبب كورونا.. الكويت: حظر الطيران التجارى مع 31 دولة

01:48 م

ملامح تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

03:11 م

ملامح تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

03:34 م

فايلر يصدم نجم الأهلي ويطلب رحيله

03:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا