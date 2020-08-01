ملامح تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي ضمن مباريات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا فى السابع من أغسطس المقبل ، على ملعب الأتحاد.









وكان لقاء الذهاب قد انتهي بفوز السيتي بهدفين لهدف على ملعب سانتياجو بيرنابيو فى مدريد قبل التوقف بسبب فيروس كورونا.









ملامح تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي:-





حراسة المرمى: تيبو كورتوا .

خط الدفاع: داني كارافخال ، ميليتاو ، فاران ، فيرلاند ميندى .

خط الوسط: لوكا مودريتش ، كاسيميرو ، فالفيردي .

خط الهجوم: إيدين هازارد ، كريم بنزيما ، فينسيوس جونيور .