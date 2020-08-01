ملامح تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

السبت 01/أغسطس/2020 - 03:11 م
ريال مدريد
ريال مدريد
محمد جمال
يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي ضمن مباريات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا فى السابع من أغسطس المقبل ، على ملعب الأتحاد.


وكان لقاء الذهاب قد انتهي بفوز السيتي بهدفين لهدف على ملعب سانتياجو بيرنابيو فى مدريد قبل التوقف بسبب فيروس كورونا.


ملامح تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي:-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا .
خط الدفاع: داني كارافخال ، ميليتاو ، فاران ، فيرلاند ميندى .
خط الوسط: لوكا مودريتش ، كاسيميرو ، فالفيردي .
خط الهجوم: إيدين هازارد ، كريم بنزيما ، فينسيوس جونيور .

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