النجاح يتوج رامي صبري.. وأغنية خطيرة تحقق نسب مشاهدة قياسية

السبت 01/أغسطس/2020 - 03:12 م
بوابة الفجر
نور طلعت
يواصل الفنان رامي صبري، سلسلة نجاحاته الساحقة بإنجاز جديد حققه من خلال أغنيته الجديدة"خطيرة".
والتي طرحها مساء أمس عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

حققت أغنية رامي، الجديدة نسب مشاهدة عالية تقترب من المليون الثاني عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" بالإضافة إلى تصدرها "ترند"، بمصر والسعودية، وذلك عقب طرحها بساعات قليلة.

الأغنية من ألحان رامي صبري، وكلمات تامر حسين، توزيع جلال الحمداوي.


جدير بالذكر أنه من أخر أعمال الفنان رامي صبري مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال تقديمه أغنية "غريب الحب"، وهي التتر الخاص لمسلسل "فرصة تانية"، الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع نادر حمدي وحققت الأغنية نجاحًا ساحقًا ونسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب".

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