فايلر يصدم نجم الأهلي ويطلب رحيله

السبت 01/أغسطس/2020 - 03:08 م
فايلر
فايلر
محمد الصو
أبدى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ترحيبه برحيل نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأبلغ فايلر لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، موافقته على رحيل كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق، على سبيل الإعارة بالموسم الجديد.

ويأتي قرار فايلر، من أجل منح الفرصة للاعب حتى يحصل على فرصة المشاركة بشكل أساسي، في ظل صعوبة مشاركته، خاصةً بعد غيابه لفترة طويلة بسبب إصابته في غضروف الركبة.

وخضع كريم نيدفيد إلى عملية في غضروف الركبة منذ شهر أبريل من العام الماضي، حيث خاض اللاعب فترة طويلة في التأهيل بسبب خطأ في عملية تأهيله تسبب له المركز الألماني الذي كان يتابع البرنامج الخاص به، ما أدى لخضوعه لجراحة أخرى في نهاية العام الماضي.

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