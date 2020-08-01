الزمالك يستأنف معسكره ببرج العرب اليوم استعدادا لعودة الدوري

السبت 01/أغسطس/2020 - 03:04 م
الزمالك
الزمالك
رامي بشاي
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك معسكره ببرج العرب اليوم استعدادا لاستئناف النشاط الكروي من جديد.


ووصل الفريق إلى الإسكندرية اليوم على أن يتناول اللاعبون وجبة الغذاء في الثانية والنصف عصرا.


ويؤدي الفريق تدريباته في السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة.


وتأتي هذه المرحلة في ختام استعدادات الفريق لعودة النشاط من جديد حيث يلتقي الزمالك مع المصري يوم ٦ أغسطس الجاري.

يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي محاضرة فنية مع اللاعبين قبل المران اليوم وذلك للحديث عن برنامج الأيام القادمة.

وكان الفريق قد استأنف معسكره اليوم في برج العرب ويخوض مرانه في السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة.

ويستعد الفريق لاستئناف النشاط الكروي من جديد بعد فترة توقف دامت لقرابة 4 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا حيث يواجه المصري يوم ٦ أغسطس الجاري.

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