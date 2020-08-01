باحث: التوصيف الخاطئ للإخوان نوع من الخداع الإستراتيجي للشباب

قال إبراهيم ربيع، الباحث في شئون الحركات الإرهابية، إن التوصيف الخاطئ لجماعة الإخوان الإرهابية على أنها مرتبطة بالدين أو الأخلاق كان مدخلًا استطاعت من خلال الجماعة التسلل إلى عقول الشباب خاصة في وقت الأزمات.





وأضاف "ربيع"، في اتصال هاتفي على فضائية "سي بي سي اكسترا"، اليوم السبت، إن هذا التوصيف الخاطئ عمل نوع من الخداع الإستراتيجي لعقول الشباب ساعد على دخولهم في أحضان هذه الجماعة.





وأشار إلى أن هذا الكيان مصنوع بإرادة صهيونيةانجليزية أميركية كان مهمته الأساسية هي احتلال عقل ووجدان المواطن العربي وتهيئته للقبول والمشاركة في صناعة جغرافية سياسية جديدة ليظل الكيان الصهيوني هو القوة الإقليمية علميا وعسكريا واقتصاديا.





وقال وائل غنيم، في مقطع فيديو نشره على "فيسبوك": "لما جيت أتجوز لقيت المسؤول بتاعي بيقولي لما تيجي تتجوز المفروض تستأذن، وقالي هي كده طالما انت بقيت عضو في جماعة الإخوان انت محتاج تدخل مسؤولك في تفاصيل حياتك المهمة علشان يقدر يساعدك".





وتابع: "رديت عليه قلتله يعني انت لو مش عاجبك الست اللي عايز أتجوزها يبقي كده متجوزهاش، قالي آه"، معقبًا: "أنت جاي تخدني في رحلة علشان نشتغل مع بعض علشان نصلح العالم، ولا جاي تتحكم فيها وتحولني إلي إني مجرد معزة أتحرك بأوامرك".





وأكد أن الإخوان ينتهجون التدريبات والأفكار العسكرية في معسكراتهم الجهادية، مشيرا إلي أن الإخوان يعلمون الشباب الذين تم جذبهم الكذب علي أهلهم وأسرهم.





وقال إن الشيء الوحيد الذي خرج به من المعسكر الجهادي للإخوان هو عدم الشكوى مجددا من الطعام الذي تعده والدته.





وأشار إلى أن "جماعة الإخوان نصبت على ناس كثيرة من المغفلين، لأنهم يحسسوك إنهم دايما صح، والمغفلين دول مبقوش يشوفوا غير حاجة واحدة بس اللي صح، فالمعسكر ده بتخرج منه متلخبط، لأنه عايزك تبقي مجند تتلقي الأوامر فقط".





ووجه غنيم حديثه لمسؤول أسرته في المعسكر، والذي قال إنه يدعي الدكتور أشرف كامل: "إحنا كنا قاعدين في معسكرات، انت قاعد بتجندني وتوظفني وبتغسلي دماغي وأنا صغير في السن وانت أكبر مني بعشر سنين وعارف اللعبة إزاي، لمجرد إن أبويا مسافر".





وتابع: النصابين "يقصد الإخوان" دول بيروحوا على الأطفال الصغيرين وياخدوهم في رحلات، لغسيل الدماغ والتجنيد، وينشروا الفكر ده على إنه هو ده الفهم الصحيح، وده أصلا كذب".



