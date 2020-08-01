أم كلثوم على موعد مع جمهورها بـ"الساقية"

تستضيف ساقية الصاوي، حفلتين متتاليتين لـ أم كلثوم، وذلك على خشبة مسرح "النهر"، في تمام السادسة والثامنة مساءًا، ومن المنتظر حضور 25% من الجمهور، وفقًا للإجراءت الأحترازية.









ومن المقرر أن يقدم بالحفلتين، أغنية "ألف ليلة وليلة"، و"ظلمنا الحب"، وذلك فى إطار مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" الذى يقدمه مسرح الساقية للعرائس.





وكانت ساقية الصاوى أعلنت منذ قرار عودة النشاط مرة أخرى، أنها ستقدم حفلتين متتاليتين لأى مطرب أو فرقة لاستيعاب أكبر عدد من الجمهور، بالإضافة لتحقيق ربح مادى معقول، وقد تم تجهيز قاعة النهر بالساقية لاستقبال الحفلات بنظام 25% حيث سيتم ترك كرسيين فارغين بين كل شخص.



