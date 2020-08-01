بولندا تسجل أعلى حصيلة يومية في الإصابات بكورونا

السبت 01/أغسطس/2020 - 02:06 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

أعلنت بولندا، عن تسجيل 658 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في الساعات الـ24 الأخيرة، ما تعد أعلى حصيلة يومية منذ بدء الوباء.

ووفقاً للسلطات الصحية، رصدت البلاد حتى الآن 46 ألفاً و346 إصابة بكورونا وألفاً و721 حالة وفاة، علماً أن الساعات الـ24 الأخيرة شهدت وفاة 5 أشخاص.

وكان رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز موراوسكي، قد حذر الخميس الماضي من احتمالية فرض حجر صحي على المسافرين القادمين من بعض الدول الأوروبية التي تشهد معدلات إصابة مرتفعة، دون أن يحدد تلك البلدان.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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