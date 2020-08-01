ارتفاع واردات الصين من النفط السعودي إلى 2.17 مليون برميل يوميا

السبت 01/أغسطس/2020 - 02:28 م
بوابة الفجر
ارتفعت واردات الصين من النفط السعودي خلال النصف الأول من العام الجاري إلى نحو 2.17 مليون برميل يوميا أو ما يعادل 45.16 مليون طن، مقارنة بنحو 1.83 مليون برميل يوميا (37.76 مليون طن) للفترة المماثلة من العام الماضي.

تأتي روسيا ثانيا، إذ بلغت حصتها السوقية نحو 16.4 في المائة، مقارنة بنحو 15.4 في المائة للفترة المماثلة، حيث صدرت روسيا نحو 2.12 مليون برميل يوميا أو ما يعادل 43.96 مليون طن، مقارنة بنحو 1.83 مليون برميل يومي ( 37.69 مليون طن).


وبحسب الرصد ، يعود ارتفاع الحصة السوقية للسعودية إلى القفزة الكبيرة في صادراتها إلى الصين خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، حيث حققت في يونيو أعلى صادرات شهرية على الإطلاق إلى الصين.


ونمت وارادت النفط الصيني بنحو 9.9 في المائة إلى نحو 268.74 مليون طن للنصف الأول من العام الجاري، التي تعادل 12.96 مليون برميل يوميا تقريبا، مقارنة بنحو 244.57 مليون طن للفترة المماثلة من العام السابق.
ويأتي العراق في المرتبة الثالثة من بين أكبر موردي النفظ إلى الصين بواقع 33.19 مليون طن، التي تشكل نحو 1.6 مليون برميل يومي تقريبا، تعادل 12.3 في المائة من إجمالي واردات الصين، تلاه أنجولا والبرازيل وعمان من حيث الحصص السوقية.


وأظهرت البيانات أنه خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفعت واردات الخام من مجموعة "أوبك" إلى الصين 7.5 في المائة على أساس سنوي إلى 8.71 مليون برميل في اليوم تقريبا، وعلى الرغم من الارتفاع إلا أن حصة المجموعة في السوق الصينية انخفضت إلى 80.5 في المائة في النصف الأول من العام من 82.3 في المائة للفترة المماثلة من العام السابق.


ويعود ذلك إلى نقص المعروض من إيران وفنزويلا، حيث نجد أن فنزويلا لم تصدر أي برميل إلى الصين خلال الفترة، مقارنة بصادرات بلغت 350.7 ألف برميل للفترة المماثلة، وكذلك الانخفاض الحاد لواردات النفط الإيراني، التي تراجعت بنحو 84.7 في المائة إلى نحو 684 ألف برميل يوميا، مع الوضع في الحسبان أنه لم تكن في شهر يونيو الماضي واردات من الخام الإيراني للمرة الأولى منذ يناير 2007، وهي البيانات المتوافرة.


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