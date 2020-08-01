فؤاد عودة: تشريح جثث وفيات كورونا مهم لإيجاد اللقاح

السبت 01/أغسطس/2020 - 02:15 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
أكد فؤاد عودة، رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية، على ضرورة تشريح جثث المتوفين بفيروس كورونا في إيطاليا، مشيرًا إلى أن أغلب دول العالم التي قامت بعمليات التشريح أثبتت أن 99% من حالات الوفيات تكون بسبب جلطات دموية.

وقال عودة في اتصال هاتفي على فضائية "سي بي سي اكسترا"، إن أغلب حالات الوفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة أو يومين قد تكون بسبب جلطات دموية في الشرايين والأوردة الرئوية الصغيرة، وهو ما يتسبب في زيادة أعداد الوفيات بالفيروس خلال الفترة الماضية، مستطردًا "الأهالي في إيطاليا يرفضون تشريح الجثث، ولكن التشريح مهم لإيجاد اللقاح".

ومن ناحية أخرى أشار إلى أن إحصائيات الإصابة العالمية بفيروس كورونا في تزايد من جديد بمعدل مليون إصابة كل أسبوع، ولكن الفرق هذه المرة أن العالم أصبح يعرف الكثير عن الفيروس الذي بدأ يضعف كثيرًا، مؤكدًا أن العالم استطاع السيطرة على الفيروس.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الجمعة عن خروج 1402 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 39638 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 321 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 94078 حالة من ضمنهم 39638 حالات تم شفاؤها، و4805 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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