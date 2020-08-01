الأهلي ينتظر إجراء مسحة جديدة عقب عيد الأضحى

السبت 01/أغسطس/2020 - 02:14 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
قرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خالد محمود طبيب الفريق، خضوع لاعبو الفريق والجهاز الفني والإداري والعمال، لمسحة طبية جديدة للكشف عن فيروس كورونا خلال الأيام القليلة المقبلة.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، حيث يخضع الفريق للمسحة بعد عيد الأضحى المبارك، وقبل عودته لخوض المباريات من جديد.

ويستعد الفريق لمواجهة إنبي، يوم 6 أغسطس المقبل، على ملعب القاهرة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعود لاعبو الأهلي للتدريبات، غدًا الأحد، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات اليوم وأمس للاحتفال مع أسرهم بعيد الأضحى المبارك.

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