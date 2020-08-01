النقل: استمرار إصلاح عمارة الشربتلي وسور سفارة البحرين بإجازة العيد

السبت 01/أغسطس/2020 - 01:57 م
بوابة الفجر
كرستينا عياد
أعلنت وزارة النقل، أن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يتابع على مدار الساعة استمرار تنفيذ أعمال استعادة كفاءة وإصلاح عمارة الشربتلي والسور الخارجي واحد الغرف الملحقة به بسفارة دولة البحرين بالزمالك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك لسرعة الانتهاء من هذه الأعمال. 

وأشار بيان الوزارة إلى أنه تم صب الهيكل الخرساني لركن العمارة المتضرر ويتم الآن استمرار تنفيذ أعمال الحقن في الساحة الأمامية للسفارة وداخل العمارة وأرضية مدخل الجراج حول قاعدة العمود المتضرر.

وأنه بمجرد الانتهاء من أعمال الحقن وتأمين العمارة سيتم البدء في أعمال المعالجة والإصلاح في الركن المتضرر من العمارة لاستعادة الوضع الطبيعي للعمارة تمهيدا لعودة السكان إليها.

من جانبه كان الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أعلن الاربعاء الماضي، أن عمارة الشربتلي والواقعة في 17 شارع البرازيل في الزمالك والتي شهدت تصدعات بسبب اعمال حفر محطة مترو الزمالك، في امان تام.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية أن العمارة لن يتم هدها وانها تخضع لعمليات حقن التربة وسيتم عودة السكان اليها مرة أخرى فور انتهاء أعمال حقن التربة.

وأوضح وزير النقل خلال جولته لتفقد سير العمل في محيط محطة الزمالك، أن مبنى سفارة دولة البحرين في أمان ايضا وان ما تعرض للتلف هو سور خارجي للسفارة نتيجة هبوط ارضي.

في سياق اخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 1402 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 39638 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 321 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 94078 حالة من ضمنهم 39638 حالات تم شفاؤها، و4805 حالات وفاة.
النقل: استمرار إصلاح عمارة الشربتلي وسور سفارة البحرين بإجازة العيد
النقل: استمرار إصلاح عمارة الشربتلي وسور سفارة البحرين بإجازة العيد
النقل: استمرار إصلاح عمارة الشربتلي وسور سفارة البحرين بإجازة العيد
النقل: استمرار إصلاح عمارة الشربتلي وسور سفارة البحرين بإجازة العيد
النقل: استمرار إصلاح عمارة الشربتلي وسور سفارة البحرين بإجازة العيد
النقل: استمرار إصلاح عمارة الشربتلي وسور سفارة البحرين بإجازة العيد

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير النقل عمارة الشربتلي سفارة البحرين بوابة الفجر الفجر الاضحي أخبار مصر أجازة عيد الأضحى

أخبار تهمك

في أول أيام العيد.. الصحة تسجل 321 حالة إيجابية لفيروس كورونا.. و31 وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

ملامح تشكيل برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

برشلونة يُحصن نجمه من هجمات خورخي منيديز

منذ حوالي 6 ساعات

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

منذ حوالي 20 ساعة

الخطيب يتسبب في فشل صفقة موليكا.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

ملامح تشكيل الأهلي لموقعة الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ يوم

صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك والرجاء

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد في مأزق كبير بسبب مبابي

منذ ساعتين

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 11 ساعة

نجمي الأهلي يرفضان عرض وادي دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 12 ساعة

جاريث بيل يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

السيسي يهنئ دولة الإمارات على بدء تشغيل محطة "براكة" للطاقة النووية

منذ أقل من ساعة

كوبو: أطمح بالعودة للريال.. والليجا في أفضل دوري بالعالم

منذ ساعة

نيمار يرفض العودة إلى برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير النقل عن عمارة الزمالك: "أي مهندس بمصر يمكنه الانضمام للجنة الفنية" (فيديو)

وزير النقل: صرف 30 ألف جنيه لكل ساكن بعمارة الشربتلي كبدل إيجار (فيديو)

وزير النقل: بدء تنفيذ الإجراءات الفنية للتربة أسفل المباني المتضررة بمترو الزمالك

وزير النقل: لن نترك سكان عمارة الشربتلي (فيديو)

أول تعليق من السيسي على عمارة الشربتلي في الزمالك

وزير النقل يتفقد عمارة الزمالك المائلة ويتابع حقن التربة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:06 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

السيسي يهنئ دولة الإمارات على بدء تشغيل محطة "براكة" للطاقة النووية

01:41 م

ريال مدريد في مأزق كبير بسبب مبابي

12:27 م

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

03:15 م

ملامح تشكيل برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

11:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا