النقل: استمرار إصلاح عمارة الشربتلي وسور سفارة البحرين بإجازة العيد

أعلنت وزارة النقل، أن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يتابع على مدار الساعة استمرار تنفيذ أعمال استعادة كفاءة وإصلاح عمارة الشربتلي والسور الخارجي واحد الغرف الملحقة به بسفارة دولة البحرين بالزمالك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك لسرعة الانتهاء من هذه الأعمال.





وأشار بيان الوزارة إلى أنه تم صب الهيكل الخرساني لركن العمارة المتضرر ويتم الآن استمرار تنفيذ أعمال الحقن في الساحة الأمامية للسفارة وداخل العمارة وأرضية مدخل الجراج حول قاعدة العمود المتضرر.





وأنه بمجرد الانتهاء من أعمال الحقن وتأمين العمارة سيتم البدء في أعمال المعالجة والإصلاح في الركن المتضرر من العمارة لاستعادة الوضع الطبيعي للعمارة تمهيدا لعودة السكان إليها.





من جانبه كان الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أعلن الاربعاء الماضي، أن عمارة الشربتلي والواقعة في 17 شارع البرازيل في الزمالك والتي شهدت تصدعات بسبب اعمال حفر محطة مترو الزمالك، في امان تام.





وأضاف الوزير في تصريحات صحفية أن العمارة لن يتم هدها وانها تخضع لعمليات حقن التربة وسيتم عودة السكان اليها مرة أخرى فور انتهاء أعمال حقن التربة.





وأوضح وزير النقل خلال جولته لتفقد سير العمل في محيط محطة الزمالك، أن مبنى سفارة دولة البحرين في أمان ايضا وان ما تعرض للتلف هو سور خارجي للسفارة نتيجة هبوط ارضي.





في سياق اخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 1402 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 39638 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 321 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



