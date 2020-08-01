فاتورة كهرباء أغسطس.. 4 معلومات عن طريقة حسابها وكيفية زيادة الشرائح

تبدأ وزارة الكهرباء هذا الشهر، تحصيل فاتورة أغسطس طبقا للأسعار الجديدة للشرائح التي أعلنت عنها منذ عدة أسابيع وقررت تطبيقها في يوليو الماضي، وبالتالي فواتير أغسطس ستطبق عليها تلك الأسعار.





وكانت وزارة الكهرباء هيكلة أسعار الكهرباء كالأتي: الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (38 قرشا بدلا من 30 قرشا)، الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (48 قرشا بدلا 40 قرشا)، الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (65 قرشا بدلا من 50 قرشًا)، الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (96 قرشا بدلا من 82 قرشًا)، الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (118 قرشا بدلا من 100 قرش)، الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات (140 قرشا)، الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (118 قرشًا)، من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا).





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات التي يمكن من خلالها معرفة شكل فاتورة أغسطس المقرر تحصيلها من وزارة الكهرباء خلال الشهر الجاري:





- ستكون وفقا لاسعار شرائح الكهرباء الجديدة التى تم الاعلان عنها مطلع شهر يوليو وبدأ تطبيقها على المستهلكين، وبناءا عليه المستهلك أكثر من 650 كيلو وات سيخرج من الدعم.





- فاتورة شهر أغسطس بالأسعار الجديدة ستكون دقيقة للغاية بعد مرورها بـ6 مراحل لمراجعتها، حسب ما أعلن الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة.





- جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أتاح إمكانية حساب قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بشهر أغسطس 2020، عبر تطبيق احسب فاتورتك على الموقع الإلكتروني للجهاز، ويتم حساب قيمه الفاتوره بتعريفه 20212020 بدايه من يوليو 2020، ولمعرفة قيمة فاتورة الكهرباء الجديدة يمكن الدخول على الرابط التالي http:egyptera.orgarBillCalc.aspx.





- ويمكن سداد الفاتورة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر (www.eehc.gov.eg) لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام – دفع فواتير) أو من خلال منافذ شركة "فوري" البالغ عددها 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية للشركة، بجانب عدد من التطبيقات الإلكترونية.











