تعرف على خطوات معرفة قيمة فاتورة الكهرباء وطرق الدفع من المنزل والزيادة الجديدة بالشرائح





فاتورة الكهرباء ، يشغل بال المصريين في الآونة الأخيرة، وتحديدًا من منتصف يونيو 2020، موضوع أسعار الشرائح الجديدة، التي أعلنت عنها وزارة الكهرباء وأقرها مجلس الشعب، وتم تطبيقها منذ شهر يوليو.





قيمة فاتورة الكهرباء





ويتساءل الكثيرون عن طرق معرفة قيمة فاتورة الكهرباء وكذلك خطوات الدفع من المنزل ودون الحاجة إلى الخروج، ولاسيما مع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وانتشار الإجراءات والتدابري الاحترازية التي تمنع الاختلاط وتدعو للتباعد الجسدي بين الأفراد، لمنع انتقال العدوى.





فاتورة الكهرباء من الموقع الرسمي





وأعلن جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، اليوم السبت الموافق الأول من أغسطس 2020، إتاحة إمكانية معرفة وحساب قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بالشهر الجاري، من خلال الموقع الرسمي للوزارة بكل سهولة ويسر.





حساب قيمة فاتورة الكهرباء





وأتاحت وزارة الكهرباء إمكانية احتساب قيمة فاتورة الكهرباء عبر تطبيق "احسب فاتورتك"، ولاسيما بعد تطبيق أسعار الشرائح الجديدة، من خلال الموقع الرسمي لجهاز تنظيم الكهرباء، ومعرفة قيمة الفاتورة.





ويمكنك احتساب قيمة فاتورة الكهرباء من خلال الضغط " هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ".





واعتمدت الحكومة المصرية مجموعة من الآليات الجديدة، تزامنًا مع انتشار كورونا، وطورت بعض المنظومات الإلكترونية في مختلف المجالات وعلى رأسها فاتورة الكهرباء حيث أتاحت إمكانية دفعها ومعرفة قيمتها من خلال الموقع الرسمي للجهاز ووالوزارة.





طرق دفع فاتورة الكهرباء





وكشفت الكهرباء، عن خدمة دفع الفاتورة إلكترونيًا بالتعاون مع الشركة القابضة للتسهيل على المواطنين والحد من الزحام، والحفاظ على التباعد الاجتماعي المناسب، للحفاظ على سلامة وأمن الجميع من خطورة كورونا.





خطوات دفع فاتورة الكهرباء





1- الدخول إلى موقع وزارة الكهرباء.





2- اختيار المحافظة التي يقيم فيها المستخدم.





3- تحديد نشاط حسابه "تجارى أو منزل".





4- تحديد الفرع التابع له.





5- إدخال رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام.





6- اختيار دفع فاتورة الكهرباء وإظهارها





7- وضع رقم الاشتراك مرة ثانية بعد الضغط على كلمة موافق لتظهر فاتورة الكهرباء.





شرائح فاتورة الكهرباء الجديدة





الشريحة الأولى





تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات سيتم محاسبتها 38 قرشًا لكل كيلوات، بدلا من 30 قرشًا.





الشريحة الثانية





تبدأ من 51 إلى 100 كيلووات وتحاسب طبقا للأسعار الجديدة بسعر 48 قرشًا لكل كيلو وات بدلا من 40 قرشًا.





الشريحة الثالثة





وهي الشريحة التي تبدأ من صفر حتى 200 كيلو ستحاسب بسعر 65 قرشا لكل كيلووات بدلا من 50 قرشًا.





الشريحة الرابعة





تبدأ من 201 إلى 350 كيلووات ستحاسب بسعر 96 قرشًا بدلا من بسعر 82 قرشًا.





الشريحة الخامسة





من 351 إلى 650 كيلو وات ستحاسب بسعر 118 قرشًا للكيلو وات بدلا من بسعر 100 قرش.





الشريحة السادسة





من 651 إلى أقل من ألف كيلو بتثبيت سعر 140 قرشًا.





الشريحة السابعة





وهي التي تزيد عن 1000 كيلو وات على دعم، وتباع بسعر 145 قرشًا لم ترتفع.





تعرف على خطوات معرفة قيمة فاتورة الكهرباء وطرق الدفع من المنزل والزيادة الجديدة بالشرائح





