تراجع أسعار الذهب في السوق المحلي بثاني أيام عيد الأضحى

السبت 01/أغسطس/2020 - 12:40 م
بوابة الفجر
تراجعت أسعار الذهب اليوم السبت في مصر، بقيمة جنيهين فقط، في ثانى ايام عيد الأضحى وذلك بعد حقق مزيد من الارتفاعات خلال الأسبوع الماضي، نتيجة تحقيق الذهب على المستوى العالمى ارتفاعات قياسية، وسجل الذهب عيار 21 نحو 878 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 752 جنيها للجرام
عيار 21 سجل 878 جنيها للجرام.
عيار 24 سجل 1003 جنيهات للجرام.
الجنيه الذهب 7024 جنيها
أوقية الذهب 1975 دولارا
 
 
وحقق الذهب عالميا صوب أفضل أداء شهري في نحو أربع سنوات ونصف السنة إذ انخفض الدولار أكثر بعد بيانات أمريكية سلبية أُضيفت إلى الشكوك بشأن انتعاش سريع من تراجع اقتصادي ناجم عن جائحة فيروس كورونا، مما دفع المستثمرين صوب شراء المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا.
 
ونزل الدولار الأمريكي لأدنى مستوى في عامين ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء شهري في عشر سنوات، مما يقلص تكلفة المعدن الثمين للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.
 
وبخلاف بيانات أمريكية أظهرت تسجيل أكبر انكماش اقتصادي فيما لا يقل عن 73 عاما في الربع الثاني، وارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية، تضرر الدولار أيضا إذ أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر لها أن تُجري في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.
 
وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني ”الناتج المحلي الإجمالي الضعيف للربع الثاني يبرز نقطة ضعف الاقتصاد، ويسعى المستثمرون إلى ملجأ في الذهب“.
 
وأضاف أن تفاقم وضع فيروس كورونا، وتصاعد التوتر الجيوسياسي وانخفاض الدولار أكثر قد يدفع الذهب فوق مستوى ألفى دولار.
 
وارتفع الذهب ما يزيد عن عشرة بالمئة منذ بداية يوليو 2020، محققا أكبر مكسب شهري بالنسبة المئوية منذ فبراير  2016، وصعد لأعلى مستوى على الإطلاق عند 1980.57 دولار يوم الثلاثاء.
 
وتصل القفزة بمكاسب الذهب منذ بداية العام إلى نحو 30 بالمئة، مدفوعة بتفاقم الجائحة وانخفاض أسعار الفائدة عالميا في ظل تحفيز واسع الانتشار من البنوك المركزية نظرا لأن المعدن الأصفر يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

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