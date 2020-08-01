بالأبيض.. صبا مبارك تهنئ الأمة الأسلامية بعيد الأضحى

حرصت الفنانة صبا مبارك، على تهنئة جمهورها والأمة الأسلامية بعيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وظهرت "مبارك"، بالصورة وهي ترتدي بلوزة بيضاء، معلقًا عليها: "كل سنة و انتو سالمين، وانتو و الي بتحبهم بألف خير وصحة وسلامة يا رب تحققو كل الي بتتمنوه.. و تشوفو حالكم متل ما بتحبو..بحبكم ".









يذكرأن آخر أعمال الفنانة صبا مبارك، مشاركتها في المسلسل الأردني "عبور"،في السباق الرمضاني لعام 2019.











