فايلر يواصل التعنت ضد وليد أزارو

السبت 01/أغسطس/2020 - 12:32 م
وليد أزارو
وليد أزارو
عبد القادر عرابي
واصل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، تعنته ضد المغربي وليدأزارو، مهاجم الفريق، العائد من الإعارة مع نادي الإتفاق السعودي.


وقرر فايلر عدم اشتراك اللاعب في التدربات الجماعية مع لاعبي الفريق، ليكتفي اللاعب بالتدريبات المنفردة فقط.
وأمر فايلر، توماس بينكيل، المعد البدني للفريق، بالإشراف على برنامج بدني لأزارو، بعيداً عن التدريبات الجماعية، وذلك في ظل رغبة فايلر بالاستغناء عنه.


وكان اللاعب قد دخل في أزمة مع نادي الإتفاق السعودي، بسبب وجود مستحقات مالية متأخرة له مع الفريق، خلال الفترة الماضية.


وقرر اللاعب تصعيد الأزمة مع نادي الإتفاق للإتحاد الدولي لكرة القدم، لا سيما بعد أن قام النادي السعودي بخصم 50% من مستحقاته في الشهور الثلاثة الأخيرة، بسبب أزمة فيروس كورونا.

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