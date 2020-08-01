في ثاني أيام العيد.. "المالية" تزف بشري للفئات الأقل دخلًا

السبت 01/أغسطس/2020 - 12:10 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، قيادات مصلحة الضرائب، بضرورة تطبيق التعديلات الجديدة لقانون «الضريبة على الدخل» بكل دقة؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة السابقة التي كانت ترتكز على «الخصم الضريبي»، على النحو الذى يُساعد فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتًا إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٦٠٪، إذ تم رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من ٧ آلاف جنيه إلى ٩ آلاف جنيه، ومن ثم سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتي ٢٤ ألف جنيه معفى من الضرائب.


أصدرت مصلحة الضرائب كتابًا دوريًا يُسهم فى التطبيق الدقيق للضريبة على الدخل وفقًا للتعديلات الجديدة، حيث تضمن نماذج استرشادية تُساعد فى تيسير استيعاب الآليات التنفيذية، على النحو الذى يحقق صحيح القانون. 


قال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب إنه سيتم حساب ضريبة المرتبات وما فى حكمها على فترتين ضريبتين هذا العام.. إحداهما من أول يناير إلى نهاية يونيه ٢٠٢٠، وسيتم تطبيق منظومة الخصم الضريبى خلال هذه الفترة على ما تحقق من إيرادات قبل أول يوليو فقط، بينما تسرى التعديلات الجديدة على الفترة الضريبية للمرتبات وما فى حكمها على الفترة الضريبية من أول يوليو إلى آخر ديسمبر ٢٠٢٠.


أضاف أنه سيتم حساب الضريبة على الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي أو إيرادات المهن غير التجارية، أو إيرادات الثروة العقارية خلال «الفترة الضريبية ٢٠٢٠»، مشيرًا إلى إلزام جهات العمل بإجراء تسوية ضريبية واحدة فى نهاية السنة عن المبالغ التى تزيد أو تقل عن الضريبة المستحقة خلال أى فترة ضريبية.
أشار إلى أنه فى حالة انتهاء الفترة الضريبية للشخص الطبيعى الذى يمارس النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو الثروة العقارية قبل سريان تطبيق أسعار الضريبة الجديدة فيتم تطبيق الأسعار المقررة بمنظومة الخصم الضريبى، وفى حالة انتهاء الفترة الضريبية له بعد سريان تطبيق الأسعار الجديدة فيتم تطبيقها بعد أول يوليو ٢٠٢٠.


ذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التى يتراوح صافى دخلها السنوى من ١٥ إلى ٣٠ ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصى بحيث تكون الضريبة عليها ٢,٥٪، ومن أكثر من ٣٠ ألف جنيه حتى ٤٥ ألف جنيه تكون ١٠٪، وأكثر من ٤٥ ألف جنيه حتى ٦٠ ألف جنيه تكون ١٥٪، وأكثر من ٦٠ ألف جنيه حتى ٢٠٠ ألف جنيه تكون ٢٠٪، وأكثر من ٢٠٠ ألف جنيه وحتى ٤٠٠ ألف جنيه ٢٢,٥٪، واستحداث شريحة جديدة بسعر ٢٥٪ لذوى الدخل الأعلى من ذلك.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة المالية المالية الضريبة على الدخل الضرائب اخبار المالية اليوم

أخبار تهمك

جاريث بيل يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

منذ حوالي 19 ساعة

الخطيب يتسبب في فشل صفقة موليكا.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 10 ساعات

نيمار يرفض العودة إلى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ حوالي 22 ساعة

صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك والرجاء

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يُحصن نجمه من هجمات خورخي منيديز

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد في مأزق كبير بسبب مبابي

منذ 34 دقيقة

في أول أيام العيد.. الصحة تسجل 321 حالة إيجابية لفيروس كورونا.. و31 وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي مهدد بفقدان رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

نجمي الأهلي يرفضان عرض وادي دجلة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

ملامح تشكيل الأهلي لموقعة الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

ملامح تشكيل برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 16 دقيقة

فايلر يصدم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"بالورقة والقلم".. احسب ضريبة الدخل بعد تعديل قانون الضرائب

كيفية احتساب ضريبة الدخل مع تطبيق قانون 97 لسنة 2018

تعرف على الزيادة الجديدة فى "دخل" المصريين بعد تعديل قانون ضريبة الدخل

وزير المالية: 4 مليارات جنيه من الخزانة العامة لتنفيذ قانون الخصم الضريبي بدءًا من يوليو الجاري

"المالية" تشدد على التأكد من التطبيق الصحيح لقانون "الضريبة على الدخل"

حتى 2500 جنيه.. الحكومة تعفي هؤلاء من ضريبة كسب العمل

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:06 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

ملامح تشكيل برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

11:45 ص

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

03:15 م

نجمي الأهلي يرفضان عرض وادي دجلة

10:39 ص

صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك والرجاء

08:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»