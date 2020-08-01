بالبورنيطة.. نرمين الفقي تهنئ الأمة الأسلامية بعيد الأضحى

حرصت الفنانة صبا مبارك، على تهنئة جمهورها والأمة الأسلامية بعيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت "الفقي"، بالصورة وهي مرتدية بورنيطة، ونظارة شمس سوداء، معلقه: "Happy Eid Adha "





يذكر ان شاركت الفنانة نرمين الفقي، فى بطولة مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم،هانى عادل، هبة مجدي، فراس سعيد، عبير صبرى، ملك قورة، تونى ماهر، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفي فكرى، يتناول هذا المسلسل قصص مختلفة كل قصة 5 حلقات يتناقشون فيه قضايا المرأة العمل والزواج .











