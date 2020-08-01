تفاصيل إعدام طن مواد غذائية وعصائر وتحرير 73 محضرا بالدقهلية

تشهد محافظة الدقهلية، حملات مكثفة تمكنت من إعدام طن مواد غذائية متنوعة وعصائر وتحرير 73 محضرا.





ومن ناحيته أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تكثيف حملات التفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية والمرافق للاطمئنان على توفير الأطعمة والمشروبات المطابقة للمواصفات الصحية.





وأوضح قيام الإدارة العامة للطب الوقائي بحملة رقابية للمرور على 137 منشأة غذائية ووحدة صحية ومجازر وحدائق وأماكن تجمعات أسفرت عن اعدام طن مواد غذائية ومشروبات وعصائر متنوعة.





وأكد أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير كافة أوجه الرعاية للمواطنين وتوفير إجراءات السلامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في أرجاء المحافظة وتوفير مختلف الخدمات الحياتية اليومية لهم في كل مكان بالمواصفات الصحية.





وأشار إلى الإستمرار في تكثيف حملات الطب الوقائي بمديرية الصحة على كافة المحلات والمنشآت الغذائية بجميع المراكز على مستوى المحافظة حرصا صحة وسلامة المعروض من السلع والأطعمة والمشروبات.





ومن ناحيته، أوضح الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، أن الحملة قامت بسحب 284 عينة متنوعة للتحليل تشمل مواد غذائية ومياه وخزانات وتم اعدام 736 كيلو أغذية و221 لتر عصائر وتحرير 73 محضرا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.



