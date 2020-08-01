تفاصيل إعدام طن مواد غذائية وعصائر وتحرير 73 محضرا بالدقهلية

السبت 01/أغسطس/2020 - 12:15 م
لحوم
لحوم
محمد كشك
تشهد محافظة الدقهلية، حملات مكثفة تمكنت من إعدام طن مواد غذائية متنوعة وعصائر وتحرير 73 محضرا.

ومن ناحيته أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تكثيف حملات التفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية والمرافق للاطمئنان على توفير الأطعمة والمشروبات المطابقة للمواصفات الصحية. 

وأوضح قيام الإدارة العامة للطب الوقائي بحملة رقابية للمرور على 137 منشأة غذائية ووحدة صحية ومجازر وحدائق وأماكن تجمعات أسفرت عن اعدام طن مواد غذائية ومشروبات وعصائر متنوعة.

وأكد أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير كافة أوجه الرعاية للمواطنين وتوفير إجراءات السلامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في أرجاء المحافظة وتوفير مختلف الخدمات الحياتية اليومية لهم في كل مكان بالمواصفات الصحية. 

وأشار إلى الإستمرار في تكثيف حملات الطب الوقائي بمديرية الصحة على كافة المحلات والمنشآت الغذائية بجميع المراكز على مستوى المحافظة حرصا صحة وسلامة المعروض من السلع والأطعمة والمشروبات. 

ومن ناحيته، أوضح الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، أن الحملة قامت بسحب 284 عينة متنوعة للتحليل تشمل مواد غذائية ومياه وخزانات وتم اعدام 736 كيلو أغذية و221 لتر عصائر وتحرير 73 محضرا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

تعافي 1402 مصابا بفيروس كورونا

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 1402 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 39638 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 321 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 94078 حالة من ضمنهم 39638 حالات تم شفاؤها، و4805 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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