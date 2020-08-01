أستراليا تتجاوز 200 وفاة بكورونا

السبت 01/أغسطس/2020 - 12:04 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

أبلغت السلطات الأسترالية اليوم السبت، عن تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع من فقدوا حياتهم بسبب المرض في هذا البلد، إلى 201.

وتواجه أستراليا، التي تمكنت من احتواء الموجة الأولى من العدوى، زيادة في الحالات منذ أوائل يوليو المنصرم، لا سيما في ولاية فيكتوريا الواقعة جنوبي البلاد، حيث تم فرض حجر صحي ثان في ملبورن وميتشيل.

وبالنسبة للإصابات، يمثل عدد الحالات في فيكتوريا نحو 60% من إجمالي 17 ألفاً و300 حالة تم رصدها في كافة أنحاء البلاد منذ بداية الوباء.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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