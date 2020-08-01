رصد 61 شكوى على صفحات التواصل الاجتماعي خلال يوليو بقنا

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن وحدة رصد الشكاوى التابعة لمكتب اعلام محافظة قنا نجحت في رصد ٦١ شكوى متنوعة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر يوليو الماضي.





وأوضح الداودى، أنه تم الاستجابة الفورية وحل عدد ٤٣ شكوى من إجمالي الشكاوى التي تم رصدها بنسبة ٦٤٪؜ بينما يجرى التنسيق مع الجهات المختصة لحل باقي الشكاوى الأخرى واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها لافتا الى ان فريق عمل الوحدة لديهم الإمكانيات الفنية والتكنولوجية التي تسمح لهم برصد ومتابعة الشكاوى من خارج مقر العمل وعلى مدار ٢٤ ساعة موجها الشكر لهم ومؤكدا أننا جميعا نعمل بهدف خدمة المواطن وحل مشكلاته.





وأشار محافظ قنا، الى أن مرفق الكهرباء استحوذ على العدد الأكبر من الشكاوى التي تم رصدها بعدد ١٦ شكوى يليه مرفق النظافة بعدد ٩ شكاوى ومرفق المياه والصرف الصحي بعدد ٨ شكاوى كما تم رصد ٤ شكاوى بشأن رصف وتمهيد طرق و٣ شكاوى حول سيارات كسح المجاري و٣ شكاوى بخصوص تركيب ماكينات ATM في عدد من القرى بالإضافة الى ١٨ شكوى أخرى متنوعة.





ومن جانبه أشار حازم عمر نائب محافظ قنا والمشرف على وحدة رصد الشكاوى ان الوحدة هي إحدى الوسائل المستحدثة لمتابعة شكاوى المواطنين وحلها وذلك في اطار حرص المحافظة على الوصول الى كافة الشكاوى التي يقدمها المواطنين عبر القنوات المختلفة مؤكدا حرصه الشديد على مُتابعة جهود حل شكاوى المواطنين التي يتم رصدها من قِبل الوحدة لافتًا إلى أن هناك توجيهًا مستدامًا للقائمين عليها بأن يتم التعامل مع كل شكوى بعناية والسعي إلى إزالة أسبابها وتحقيق مطالب المواطنين مُثمنًا الدور الذي يقوم به فريق العمل في رصد ومتابعة حل شكاوى المواطنين.





آخر مستجدات كورونا في مصر:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن خروج 1402 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 39638 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 321 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 94078 حالة من ضمنهم 39638 حالات تم شفاؤها، و4805 حالات وفاة.



