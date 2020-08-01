بيان مهم من الكنيسة القبطية بشأن عودة فتح الكنائس

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:40 ص
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
مارينا بشارة
أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح يوم السبت قرارًا بشأن العودة التدريجي وفتح الكنائس، وذلك بعد تناقص إعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد طبقا للبيانات التي تصدرها وزارة الصحة المصرية.

وأعلنت الكنيسة في بيان لها، عن السماح بالفتح الجزئي للكنائس لإقامة صلوات القداسات وصلوات الإكليل والجنائز اعتبارًا من يوم 3 أغسطس 2020، بما لا يزيد على فرد في كل دكة مع الالتزام بكافة الاجراءات الوقائية المنصوص عليها في البيان الصادر بتاريخ 27 يونيو 2020.

وأكدت الكنيسة أنه يمكن إقامة القداسات طوال الأسبوع ماعدا يوم الجمعة، كما يرعي أن تقام صلوات تجنيز المنتقلين من جراء فيروس كورنا في المقابر.

وأوضحت الكنيسة أنه يستمر فتح تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة، في حالة تناقص إعداد إصابات فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق منفصل، قال المُطران نيقولا أنطونيو، مُطران طنطا، المتحدث الرسمي باسم بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، إنه مع البدء بالسماح بالصلوات بحضور مصلين، يجب على جميع المُصلين عند حضورهم الصلوات في الكنيسة الالتزام باستخدام قناع الوجه طوال وقت تواجدهم في الكنيسة، كجزء من الإجراءات ضد انتشار فيروس COVID-19 .

وأوضح "نيقولا"، في تدوينة له، أمس الجمعة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الكنيسة خلال مراسم الصلوات، تكون أبوابها وشبابيكها مغلقة، والهواء غير متجدد خاصة أن أجهزة تكيف الهواء أو المراوح لا تجدد الهواء بل تساعد على انتشار فيروس كورونا المستجد بين الحاضرين

وشدد مطران إيبارشية طنطا، على جميع الكنائس تحديد أماكن تواجد الأشخاص داخل الكنيسة، حفاظًا على التباعد الاجتماعي، مع توفير المطهرات عند المداخل، والتزام الوافدين باستخدامها، ووجود مسؤولين لإرشاد الحاضرين لإتباع طرق الوقاية المُلزمة.

وشدد على استخدام قناع الوجه واستخدام المطهرات في الأماكن المزدحمة المغَلقة، لافتا إلى أن ذلك مُلزم للكبار من الهيئات الطبية، وكذلك للأطفال من ست سنوات وما فوق، كما إنها إجراء إضافي على جميع مَن يتقدمون للتناول مراعاة شرب الماء بعد التناول، ومسح شفاههم بالماء بلسانهم (وإن استخدموا المندل الخاص للتناول) حتى لا يعلق من شفاههم التناول بقناع الوجه، الذي سوف يُلقى في القمامة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا الكنيست الكنائس البابا تواضروس

أخبار تهمك

ملامح تشكيل برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 19 دقيقة

فايلر يصدم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

في أول أيام العيد.. الصحة تسجل 321 حالة إيجابية لفيروس كورونا.. و31 وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

ملامح تشكيل الأهلي لموقعة الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد في مأزق كبير بسبب مبابي

منذ 37 دقيقة

برشلونة يُحصن نجمه من هجمات خورخي منيديز

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يتسبب في فشل صفقة موليكا.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

منذ حوالي 19 ساعة

صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك والرجاء

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي مهدد بفقدان رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

نجمي الأهلي يرفضان عرض وادي دجلة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

نيمار يرفض العودة إلى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

جاريث بيل يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 10 ساعات

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:06 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

ملامح تشكيل برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

11:45 ص

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

03:15 م

ريال مدريد في مأزق كبير بسبب مبابي

12:27 م

نجمي الأهلي يرفضان عرض وادي دجلة

10:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»