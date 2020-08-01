خطوة بخطوة.. طريقة استخراج بطاقة تموين من خلال موقع دعم مصر

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:37 ص
بطاقة التموين
بطاقة التموين
أحمد القاسم
أيام قليلة ويستقبل المصريين خدمة جديدة من وزارة التموين والداخلية التي ستبدأ في إتاحة خدمة جديدة لأصحاب البطاقات التموينية إلكترونيا على موقع "دعم مصر" وهى خدمة استخراج بطاقة تموين جديدة لمن ليست له بطاقة تموين.

وتبدأ تلك الخطوة عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة ولجأت الوزارة إلى الحيلة الإلكترونية لمنع تكدس المواطنين أمام مكاتب التموين كإجراء احترازى للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي بدأ في الانتشار بالبلاد منذ فبراير الماضي.

وفيما يلي يقدم "الفجر" الخطوات التي يمكن الاعتماد عليه من أجل استخراج بطاقة تموين من خلال موقع دعم مصر:

- البداية تكون مع الدخول إلى موقع "دعم مصر" من خلال الرابط الآتي https:www.tamwin.com.eg.

- يشترط الموقع أن يكون لديك رقم هاتف محمول صحيح باسمك أو باسم أحد أفراد الأسرة.

- بعد الدخول على الموقع يجب كتابة رقم المحمول الخاص به بشرط أن يكون مسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول الأربعة المعروفة.

- ولكن في حالة استخراج بطاقة لأول مرة يتم اختيار سجل موبايلك ثم اختيار بطاقة إصدار جديد.

- هنا تظهر لك تلك الرسالة " نفيد حضرتكم أن هذا الإدخال فى حالة الاصدار الجديد ومتابعة الموقع لمعرفة حالة الموبيل من حيث القبول والرفض".

- ويتك إدخال الرقم القومي ورقم هاتف المحمول وحال القبول يتبع المواطن استكمال باقي الإجراءات.

- يتم الإجابة على الأسئلة التي تظهر للمواطن بمجرد الدخول للموقع وكتابة رقم بطاقة التموين والمحافظة، وتكون الأسئلة عبارة عن رقم المحمول الخاص بالمواطن والرقم القومي الخاص والرقم القومي لأفراد الأسرة المقيدة في البطاقة.

يذكر أن الأوراق المطلوبة للتقديم على البطاقة التموينية هي: صورة البطاقة، صور شهادات ميلاد الأبناء، إيصال كهرباء أو تليفون أو غاز، مستندات دالة على حالة المواطن، صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة، صور بطاقات أو صور شهادات ميلاد المستفيدين، مستندات دالة على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية.

أما شروط الحصول على الخدمة هي أن يكون فرد داخل بطاقة فصل اجتماعي متزوج أو يكون مستحق لتلقي الدعم وفقا للأوراق المقدمة.

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موقع دعم مصر دعم مصر التموين الاضحي أجازة عيد الأضحى

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