على طريقته الخاصة محمد محمود عبدالعزيز يهنئ جمهوره بعيد الأضحى

عيد أضحى مبارك إن شاء الله، كل سنه و حضراتكم جميعاً بألف خير و ربنا يبعد عننا جميعاً و عن كل حبايبنا اى شر 😊🌹❤ (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا)