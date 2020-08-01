على طريقته الخاصة محمد محمود عبدالعزيز يهنئ جمهوره بعيد الأضحى

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:33 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل
حرص الفنان محمود عبد العزيز، على تهنئة جمهوره والأمة الأسلامية بعيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال نشر صورة له، عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


وجاءت الصورة التي نشرها "عبدالعزيز"، عبارة عن لمجموعة صور للوالده الفنان الراحل محمود عبدالعزيز "الساحر"، معلق عليها: "عيد أضحى مبارك إن شاء الله، كل سنه و حضراتكم جميعاً بألف خير و ربنا يبعد عننا جميعاً و عن كل حبايبنا اى شر".


جدير بالذكر أن الفنان محمد محمود عبد العزيز، شارك في مسلسل قيد عائلي في الجزء الاول والثاني، وحقق نجاحًا كبيرًا، و ردود أفعال إيجابية من الجمهور، ومشاهدات عالية بجزئيه، وهو من بطولة كوكبة من النجوم بوسي، ميرفت أمين، عزت العلايلي، صلاح عبد الله، سيمون، نضال الشافعي، محمد محمود عبد العزيز، مهند حسني، محمد نجاتي، منه فضالي، ميريهان حسين، دينا فؤاد، صبري فواز، أميرة هاني، كارولين عزمي، وتأليف محمد رجاء، ميشيل نبيل، ومن إخراج تامر حمزة، إنتاج شركة فنون مصر.



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