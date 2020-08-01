مصرع وإصابة 28 جراء حادث مروري بالسودان

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:08 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

لقي 13 شخصا مصرعهم وإصابة 15 آخرين شمال العاصمة الخرطوم، جراء اصطدام شاحنة مسرعة كانت تحاول تجاوز سيارة بحافلة ركاب على طريق سريع.

وقالت الشرطة السودانية، إن الحادث وقع قرب قرية دنقلا على نهر النيل، على بعد حوالي 800 كيلومتر شمال العاصمة الخرطوم، حيث كانت الشوارع زلقة عقب هطول أمطار غزيرة وهبوب ريح عاتية شديدة في معظم أنحاء البلاد، مما تسبب في فيضانات شديدة في بعض المدن.

وقال مسؤولون، إن السائقين و4 ضباط شرطة كانوا على متن الحافلة من بين القتلى، فيما نقل المصابون الـ15 إلى المستشفى، حيث ورد أن بعضهم في حالة حرجة.

وتشيع حوادث السيارات في السودان، غالبا ما تكون نتيجة للطرق سيئة الصيانة وقلة تطبيق قوانين المرور.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن حوادث الطرق قتلت أكثر من 10 آلاف شخص في السودان عام 2018.

وفي مايو قتل 57 شخصا وأصيب أكثر من 20 شخصا على طريق سريع في منطقة دارفور، في حادث تصادم بين شاحنة محملة بالركاب وشاحنة مقطورة.

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