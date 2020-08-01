محاولات طليق أصالة للعودة بعد انفصالها عن طارق العريان





فجأة وبدون مقدمات، قرر المنتج السورى أيمن الذهبى طليق المطربة السورية أصالة، تسجيل فيديو يوضح فيه حقيقة خيانته لأصالة أثناء زواجهما وما إذا كان هذا السبب هو ما أدى إلى طلاقهما منذ ما يقرب من 15 عاما.





خروج أيمن الذهبى على الجمهور خلال هذا التوقيت بهذه التصريحات طرح العديد من التساؤلات، أبرزها هو لماذا قرر أيمن الذهبى الخروج عن صمته فى هذا التوقيت تحديداً، ورجح البعض الأمر أن تكون نيته هى «ركوب التريند»، خاصةً أن خطوبة شام ابنته من أصالة كانت حديث «السوشيال ميديا» على مدار هذه الفترة، بعد انحصار الأضواء عنه خلال السنوات الماضية، خصوصاً بعد طلاقه من أصالة، وهو ما حدث بالفعل، وتصدر «الذهبى» عقب الفيديو الذى سجله كل مواقع التواصل الاجتماعى وعناوين الصحف الإلكترونية والمواقع الإخبارية، إضافة إلى عودته إجراء الحوارات مرة أخرى ما عزز موقف عودته للشهرة والأضواء، كما أن عدم حضوره الخطوبة كان بسبب توقف الطيران نظراً لانتشار فيروس «كورونا» ليس إلا.





ورجح البعض أيضا أن يكون السبب هو رغبة «الذهبى» فى العودة إلى أصالة مرة أخرى، خاصةً بعد طلاقها من المخرج والمنتج طارق العريان مؤخراً منذ عدة أشهر وكان سببًا رئيسيًا فى هذه المقاطعة الطويلة بين أصالة وبين طليقها، واقتصرت العلاقة بينه وبين «شام» فقط منذ ذلك الحين.





وأكد مصدر مقرب من أصالة أن السبب الحقيقى وراء هذا الفيديو هو رغبة «الذهبى» الحقيقية فى مصالحة أصالة وعودة الأمور العائلية إلى مجاريها معها بعد سنوات الانقطاع، وأن غرضه الأول ليس العودة لأصالة كزوج، خاصةً أنه متزوج حالياً من فتاة «سهى الحسن» وتبلغ من العمر ما يقرب من 32 عاما، وأنجب منها ابنته «أنجيلا»، وأضاف المصدر أنه منذ طلاق أصالة من طارق العريان ويحاول «الذهبى» بشتى الطرق لفت نظر الإعلام إلى علاقته هو وأصالة، ومع نهاية شهر يونيو الماضى سجل فيديو أكد من خلاله أنه يتلقى العديد من التساؤلات حول عودته لأصالة بعد طلاقها من المخرج طارق العريان رغم أنه متزوج الآن ولديه عائلة، وقال أيمن الذهبى من خلال الفيديو: «زواج أصالة المبكر جدا وطلاقها قرارها وحدها وشيء شخصى وأنا باحترمها على قرارها.. رغم أنها تسرعت فى قرارها وتزوجت بعد شهور فقط، وأنا تأخرت كتير قعدت 12 سنة لكن الحياة بالنهاية لازم تستمر»، وقال أيضاً: «أول سنتين من انفصالى أنا وأصالة ما كانوا بينحسبوا من عمرى عانيت كتير واكتئبت كانت حالة لا شعور ما بحس بشىء»، كما دخل فى نوبة بكاء أثناء تسجيله للفيديو قائلاً: «بيننا ذكريات كثيرة وحلوة ومرحلة بحياتنا كانت كلها تعب وشقاء ونجاح، مشيراً إلى أنه سيساعد أصالة لو طلبت منه الوقوف إلى جانبها سواء على المستوى الفنى أو الشخصى، وهو ما يوضح رغبته الشديدة فى مصالحتها.





يشار إلى أن أصالة طرحت أحدث أغانيها بعنوان «الحب والسلام» عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، على طريقة الفيديو كليب أوائل شهر يوليو الجارى، وتخطت الأغنية مليونى مشاهدة، أغنية «الحب والسلام» من كلمات وألحان محمد رحيم، وظهر فى الكليب عدد من الرموز الفنية السياسية، وانتهت أصالة من وضع اللمسات النهائية على ألبومها الخليجى الجديد، الذى يحمل اسم «وش كنت أقول» ويتضمن الألبوم 10 أغنيات، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة على يوتيوب.







