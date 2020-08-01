على ربيع يشترى فيللا بـ4 ملايين جنيه ليصبح جار المشاهير

اشترى الفنان على ربيع فيللا جديدة بمجمع سكنى شهير، يسكنه عدد من مشاهير الفن، وعلمنا أن ربيع دفع ما يقرب من 4 ملايين جنيه، قيمة الوحدة وأنهى كل إجراءات استلامها، لكنه لم ينتقل للعيش فيها حتى كتابة هذه السطور، وعلمنا من مصادر مقربة أنه يبحث عن فيللا أخرى ليشتريها لوالدته لتنقل إقامتها إلى جواره، ووضع شروطا خاصة لفريق التسويق العقارى الذى تعامل معه، وبعد أن وجد الفريق الفيللا المطلوبة، انشغل ربيع خلال الفترة الماضية ولم يتمم عملية الشراء.





يشار إلى أن على ربيع يقوم حاليا بتصوير فيلمه الجديد، الذى يحمل عنوان «الخطة العامية»، الذى يشاركه بطولته الفنان محمد عبدالرحمن.





ونافس فى الموسم الرمضانى الماضى بمسلسل «عمر ودياب»، الذى قدمه هو والفنان مصطفى خاطر، والذى اعتمد تفكرته على تقديم 15 حكاية، حيث قدموا حكاية كل حلقتين.



