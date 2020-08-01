5 ملايين جنيه لعرض «صاحب المقام» بمنصة «شاهد» قبل السينمات

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:16 ص
بوابة الفجر
قرر صناع فيلم «صاحب المقام» الذى يقوم ببطولته الفنان آسر ياسين، والفنانة يسرا، عرضه الأول عبر منصة «شاهد» الرقمية، بسبب الظروف التى تمر بها صناعة السينما بعد انتشار فيروس كورونا، وما نتج عنه من قلة الإقبال على دور العرض السينمائية، وتحديد نسبة إشغال السينمات، وهذا ما جعل منتج العمل أحمد السبكى يقرر عرضه لمدة 3 شهور عبر منصة شاهد. وعلمنا أن السبكى وافق على عرض العمل على هذه المنصة الرقمية نظير مبلغ مالى قدره 5 ملايين جنيه، على أن يكون العمل متاحًا فى السينمات بعد انتهاء عرضه على منصة «شاهد»

فيلم «صاحب المقام» يشارك فى بطولته إلى جوار يسرا وآسر ياسين كل من الفنانين، أمينة خليل، ومحمود عبدالمغنى، وبيومى فؤاد، وريهام عبدالغفور، وصلاح عبدالله، وإنجى المقدم، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، ومن إخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكى.

يعد فيلم «صاحب المقام» أول الأعمال التى تناقش الصوفية بشكل صريح، وتدور أحداث العمل حول رجل أعمال ثرى يجسد شخصيته آسر ياسين، وله جد يعد من أولياء الله الصالحين وله ضريح باسمه، وتظهر له يسرا فى المنام طوال الأحداث، إلى جانب إنه متزوج من أمينة خليل، التى ستتعرض لحادث سير أليم خلال الأحداث.


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