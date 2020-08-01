التعليم العالي تكشف آخر إحصائيات مصابي كورونا في المستشفيات الجامعية

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، اليوم السبت عن آخر أرقام المحجوزين في مستشفيات العزل التابعة للجامعات، حيث وصل العدد إلى 343 مصابًا في 31 مستشفى جامعي على مستوى محافظات الجمهورية.





وقال "عبد الغفار"، في اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، إن هناك انخفاضا ملحوظا في أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا على مستوى مستشفيات العزل الجامعية، موضحًا أن إجمالي الحالات لا تزيد عن 50 حالة خلال 3 أسابيع وهو ما يتسق مع انخفاض معدل الإصابات بالفيروس بشكل عام.





وأكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، قائلًا "الفيروس لم ولن ينتهي إلا بظهور اللقاح، وهناك 4 أنواع من اللقاحات يتم تجربتها في مصر، ونعمل على قدم وساق من أجل الوصول إلى لقاح مصري، على الرغم من أن التجارب مازالت في بداياتها".





وفي ذات السياق أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إلى أن هناك نوعين من اللقاحات على مستوى العالم وصلت إلى المرحلة الإكلينيكية الثالثة وهي مرحلة التجارب على البشر، وهما لقاحي اكسفورد ومودرينا، متوقعًا أن يكون اللقاح جاهز في نهاية العام الحالي.





وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الجمعة عن خروج 1402 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 39638 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 321 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 94078 حالة من ضمنهم 39638 حالات تم شفاؤها، و4805 حالات وفاة.



