منى هلا: "البلاستيك بيقتل الشعب المرجانية وبيخنقها"







وتابعت منى هلا قائله: "خطوات بسيطة زي تقليل استهلاك البلاستيك مهم جدًا وبيساعد، أنا لما بروح السوبر ماركت أو السوق الناس عارفيني خلاص وديمًا بروح بشنط قماش معايا عشان ما استعملش بلاستيك، ساعات بنسى فبضطر اخد شنط بلاستيك بس معظم الوقت باخد شنط قماش معايا وبنقي الخضار اللي عوزاه، والبنات اللي واقفين على الميزان حفظوني خلاص فبيستنوا لما الدنيا تفضى خالص ويندهوني عشان نفصل الحاجات ونوزنها ونحطها في الشنط القماش وبتوع الكاشير اللي بيعبوا الشنط كمان عارفين إني مبستعملش بلاستيك، هي خطوة بتكلفك دقايق اكتر لكن بتحافظ على أرواح كتيرة".





وأضافت منى هلا قائله: "في مرة كنت بجيب حاجات وراجل عجوز هو ومراته زي العسل الاتنين جه سألني "انتي ليه مش واخدة في أكياس بلاستيك؟ فشرحتله أن البلاستيك بيقتل الكائنات البحرية وبيخنق الشعب المرجانية وبيموت حيوانات كتير في الغابات والبحار ومن ساعتها بشوفه هو ومراته ماسكين شنط قماش، ولما بيلاقي شباب بيقف معاهم يشرحلهم خطورة البلاستيك وضرورة تقليل استهلاكه".







واختتمت منى كلامها قائله: "محدش يقول مليش دعوة كلنا مسئولين في الخراب والدمار اللي سببناه للكوكب وحقيقي كوني نباتية فتح عيني على قضايا كتير مهمة وتخصنا كلنا لإننا بدأنا نعيش أثارها السلبية علينا زي ارتفاع درجات الحرارة في كل العالم والفيروس الغير مرئي اللي مقعدنا كلنا في البيوت وبيوت ناس كتير اتخربت ومصانع وشركات قفلت بسببه، الأنانية والإيجو عمره ما هيخلينا ننجو، الموضوع محتاج فقط إننا نفكر في غيرنا ونحاول نتصالح مع فكرة إننا مش لوحدنا في الكوكب، وإن إحنا مش على رأس القائمة واحنا مش أحسن من غيرنا، دلوقتي احنا في كوكب بيغرق بينا كلنا ومينفعش معاه أي غرور ولا كبر، دمتم نباتين أصحاء".





وفي سياق آخر، شاركت منى هلا، مؤخرًا في مسلسل "ليالي الشمال"، والمسلسل يتحدث عن معاناة اللاجئين، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم باسم مغنية،سوزان نجم الدين، فراس إبراهيم، زيد السيد، ليث مفتي، مازن معظم.

أوضحت الفنانة منى هلا، سبب عدم استخدامها للبلاستيك، وهو أنه يقوم بقتل الكائنات البحرية ويتسبب في حدوث اختناق للشعب المرجانية، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".حيث نشرت منى هلا، صورة لشنطة مصنوع من القماش، وعلقت على الصورة قائله: "النباتية مش معناها إنك تبقى رحيم بالحيوان أو بتحافظ على صحتك، جزء أساسي من الدايرة بتاعة بقائنا هي بقاء باقي المخلوقات على وجه الكوكب".