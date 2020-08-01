منى هلا: "البلاستيك بيقتل الشعب المرجانية وبيخنقها"

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
أوضحت الفنانة منى هلا، سبب عدم استخدامها للبلاستيك، وهو أنه يقوم بقتل الكائنات البحرية ويتسبب في حدوث اختناق للشعب المرجانية، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


حيث نشرت منى هلا، صورة لشنطة مصنوع من القماش، وعلقت على الصورة قائله: "النباتية مش معناها إنك تبقى رحيم بالحيوان أو بتحافظ على صحتك، جزء أساسي من الدايرة بتاعة بقائنا هي بقاء باقي المخلوقات على وجه الكوكب".


وتابعت منى هلا قائله: "خطوات بسيطة زي تقليل استهلاك البلاستيك مهم جدًا وبيساعد، أنا لما بروح السوبر ماركت أو السوق الناس عارفيني خلاص وديمًا بروح بشنط قماش معايا عشان ما استعملش بلاستيك، ساعات بنسى فبضطر اخد شنط بلاستيك بس معظم الوقت باخد شنط قماش معايا وبنقي الخضار اللي عوزاه، والبنات اللي واقفين على الميزان حفظوني خلاص فبيستنوا لما الدنيا تفضى خالص ويندهوني عشان نفصل الحاجات ونوزنها ونحطها في الشنط القماش وبتوع الكاشير اللي بيعبوا الشنط كمان عارفين إني مبستعملش بلاستيك، هي خطوة بتكلفك دقايق اكتر لكن بتحافظ على أرواح كتيرة".


وأضافت منى هلا قائله: "في مرة كنت بجيب حاجات وراجل عجوز هو ومراته زي العسل الاتنين جه سألني "انتي ليه مش واخدة في أكياس بلاستيك؟ فشرحتله أن البلاستيك بيقتل الكائنات البحرية وبيخنق الشعب المرجانية وبيموت حيوانات كتير في الغابات والبحار ومن ساعتها بشوفه هو ومراته ماسكين شنط قماش، ولما بيلاقي شباب بيقف معاهم يشرحلهم خطورة البلاستيك وضرورة تقليل استهلاكه".



واختتمت منى كلامها قائله: "محدش يقول مليش دعوة كلنا مسئولين في الخراب والدمار اللي سببناه للكوكب وحقيقي كوني نباتية فتح عيني على قضايا كتير مهمة وتخصنا كلنا لإننا بدأنا نعيش أثارها السلبية علينا زي ارتفاع درجات الحرارة في كل العالم والفيروس الغير مرئي اللي مقعدنا كلنا في البيوت وبيوت ناس كتير اتخربت ومصانع وشركات قفلت بسببه، الأنانية والإيجو عمره ما هيخلينا ننجو، الموضوع محتاج فقط إننا نفكر في غيرنا ونحاول نتصالح مع فكرة إننا مش لوحدنا في الكوكب، وإن إحنا مش على رأس القائمة واحنا مش أحسن من غيرنا، دلوقتي احنا في كوكب بيغرق بينا كلنا ومينفعش معاه أي غرور ولا كبر، دمتم نباتين أصحاء".


وفي سياق آخر، شاركت منى هلا، مؤخرًا في مسلسل "ليالي الشمال"، والمسلسل يتحدث عن معاناة اللاجئين، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم باسم مغنية،سوزان نجم الدين، فراس إبراهيم، زيد السيد، ليث مفتي، مازن معظم.

أخبار تهمك

جاريث بيل يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يتسبب في فشل صفقة موليكا.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

لا تخرجوا.. الأرصاد تحذر من طقس ثاني أيام العيد

منذ حوالي 14 ساعة

نجمي الأهلي يرفضان عرض وادي دجلة

منذ أقل من ساعة

صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك والرجاء

منذ حوالي 3 ساعات

في أول أيام العيد.. الصحة تسجل 321 حالة إيجابية لفيروس كورونا.. و31 وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي مهدد بفقدان رمضان صبحي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الزمالك يقترب من كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد: فرص لسقوط أمطار رعدية اليوم وغدا

منذ أقل من ساعة

نيمار يرفض العودة إلى برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يصدم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

منذ حوالي 17 ساعة

برشلونة يُحصن نجمه من هجمات خورخي منيديز

منذ حوالي 3 ساعات

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ حوالي 20 ساعة

ريال مدريد يقرر الاستغناء عن نجم الفريق

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:06 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

نجمي الأهلي يرفضان عرض وادي دجلة

10:39 ص

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

03:15 م

جاريث بيل يحسم مصيره مع ريال مدريد

08:01 ص

صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك والرجاء

08:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»