شاهد.. الأمريكية بيونسيه تعيد قصة "لاين كينغ" بأحدث إطلالتها

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:48 ص
بوابة الفجر
وكالات
حظي الألبوم الجديد للمغنية بيونسيه، الذي يحتفي بثقافة أصحاب الأصول الأفريقية، بإشادة كبيرة، الجمعة، خاصة مع طرحه في خضم زلزال ثقافي بشأن العرق والعدالة الاجتماعية.

وقالت بيونسيه في رسالة بمناسبة طرح ألبوم "بلاك إذ كينغ" (الأسود ملك) الذي يعيد رسم قصة فيلم "لاين كينغ" (الأسد الملك) بالاستعانة ببشر إن الألبوم يهدف "لتغيير المفهوم العالمي لكلمة أسود".

وبدأ العمل في إنتاج الألبوم العام الماضي، ويعرض مقاطع مصورة تحتفل بالبحث عن هوية وجمال السود في العصور القديمة والمعاصرة.

ويأتي طرح الألبوم اليوم الجمعة عقب اندلاع احتجاجات بأنحاء العالم ضد التمييز العنصري، جرى تنظيمها بعد مقتل رجال ونساء سود على أيدي الشرطة الأميركية.

ووصفت مجلة "فاريتي" العمل الجديد بأنه "تذكرة تنبض بالحياة لقوة وعظمة السود هنا في الولايات المتحدة وأيضا في أفريقيا".

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