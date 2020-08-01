تراجع إنتاج الخام الأميركي بوتيرة غير مسبوقة في مايو









قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري اليوم الجمعة إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام هوى في مايو أيار، إذ نزل بمقدار غير مسبوق بلغ مليوني برميل يوميا إلى عشرة ملايين برميل يوميا.





جاء الانخفاض، وهو أكبر هبوط شهري على الإطلاق وفقا لبيانات تعود إلى 2005، عقب انهيار السعر في فصل الربيع نتيجة فائض المعروض ونزول الطلب بسبب فيروس كورونا المستجد.









وقلصت تكساس، أكبر الولايات إنتاجا، إنتاجها بمقدار 764 ألف برميل يوميا، في حين هبط إنتاج نورث داكوتا 353 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق. وقال التقرير إن نشاط الحفر البحري في خليج المكسيك بالولايات المتحدة نزل بواقع 300 ألف برميل يوميا.





وتباطأ الطلب على البنزين بنسبة 23.5٪ من مستوياته قبل عام ليبلغ 7.2 مليون برميل يوميا.





وانخفض الطلب على الديزل ونواتج التقطير الأخرى بنسبة 12.6٪ عنها قبل عام إلى 3.5 مليون برميل يوميا.